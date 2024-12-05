日本東京都公務員擬明年推行4天工作周 一條件下每日工時縮短2小時

東京都知事小池百合子昨日（12月4日）宣布，從明年4月起，東京都廳或將導入「4天工作周」和「部份育嬰假」制度，再次表達了她想要促進女性可以積極參與工作的理念。
小池百合子在東京都議會第4次例行會議上公布了這項新措施。她表示，希望創造一個男女都可以不受歧視地發揮積極作用的和諧社會，因此重新審視東京都政府的工作方式，靈活調整，這樣員工就不必因生育和育兒等生活事件而受到影響，甚至是放棄他們的職業。
現採用彈性工作制 每個月多放假一天
據日本傳媒報道，小池百合子所提出的新措施包括了採用彈性工作制，實行「4天工作周」系統。事實上，現在東京都廳已開始實行彈性上班，除了部份特定員工之外，允許公務員在一個月內再隨意多放假一天。如今，小池決定再提升彈性的範圍，從明年4月起，允許員工每周都可多放假一天，每月工時最少為155小時。
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明年提交條例修訂案
另外，東京都廳也將導入新的部分育嬰假制度，讓員工更靈活地安排時間，平衡育兒和工作。凡是家裡有小學一年級至三年級的兒童，員工每天可最多縮短兩個小時的工作時間。
為了引入這些制度，東京都政府計劃在明年的東京都議會第一次例會上提交該條例的部分修訂案。
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