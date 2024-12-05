日本東京都公務員擬明年推行4天工作周 一條件下每日工時縮短2小時

東京都知事小池百合子宣布，從明年4月起，東京都廳將導入「4天工作周」和「部份育嬰假」的制度。（圖／NNN）

東京都知事小池百合子昨日（12月4日）宣布，從明年4月起，東京都廳或將導入「4天工作周」和「部份育嬰假」制度，再次表達了她想要促進女性可以積極參與工作的理念。

小池百合子在東京都議會第4次例行會議上公布了這項新措施。她表示，希望創造一個男女都可以不受歧視地發揮積極作用的和諧社會，因此重新審視東京都政府的工作方式，靈活調整，這樣員工就不必因生育和育兒等生活事件而受到影響，甚至是放棄他們的職業。