大學選學系除了依照興趣和嗜好，也會考量未來的職場發展。外媒報道列出十個畢業後入職場最吃香的學系，最強學科年薪近90萬港元。
根據《CNBC》報道，在一項新研究中，美國紐約研究機構Bankrate調查分析畢業生的薪金中位數和失業率，以及擁有高級學位的畢業生的比例，發現擁有學士學位以上的人群中，年薪中位數首榜是電機工程科系畢業生的11.5萬美元（約89.4萬港元）。
而這些畢業生有些投入電機工程，有些則從事設計、開發和維護電子設備等不同行業性質的工作，因此，Bankrate也進一步研究2024年「10個最有價值的大學科系」，數據如下：
10.精算學
年薪中位數： 95,000美元（約73.8萬港元）
失業率： 1.9%
具有高級學位的工人比例： 20%
9.化學工程
年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）
失業率： 2.1%
具有高級學位的工人比例： 46.7%
8.工程力學、物理與科學
年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）
失業率： 1.5%
具有高級學位的工人比例： 59.1%
7. 電機工程技術
年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）
失業率： 2.3%
具有高級學位的工人比例： 31.7%
6.機械工程
年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）
失業率： 1.9%
具有高級學位的工人比例： 38.9%
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5.材料科學
年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）
失業率： 1.1%
具有高級學位的工人比例： 63.7%
4.航空航天工程
年薪中位數： 105,000美元（約81.6萬港元）
失業率： 1.9%
具有高級學位的工人比例： 48.9%
3.石油工程
年薪中位數： 100,000美元（約77.7萬港元）
失業率： 0.9%
具有高級學位的工人比例： 39.2%
2.電腦工程
年薪中位數： 112,000美元（約87萬港元）
失業率： 2.1%
具有高級學位的工人比例： 38.8%
1. 電機工程
年薪中位數： 115,000美元（約89.4萬港元）
失業率： 1.9%
具有高級學位的工人比例： 47.6%
上述調查可見，精算科學成為10大最有價值的學位中唯一真正的非工程學位。報導指出，精算師是幫助保險公司或其他行業的公司確定、評估和預測自然災害或其他不確定事件等風險的成本。根據美國勞工統計局 (BLS) 的數據，這些專業人員的勞動力預計在未來十年將以驚人的22%的速度成長。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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