美國研究列出大學十大最有價值學系 最強學科年薪近90萬港元。（網上圖片）

大學選學系除了依照興趣和嗜好，也會考量未來的職場發展。外媒報道列出十個畢業後入職場最吃香的學系，最強學科年薪近90萬港元。

根據《CNBC》報道，在一項新研究中，美國紐約研究機構Bankrate調查分析畢業生的薪金中位數和失業率，以及擁有高級學位的畢業生的比例，發現擁有學士學位以上的人群中，年薪中位數首榜是電機工程科系畢業生的11.5萬美元（約89.4萬港元）。

而這些畢業生有些投入電機工程，有些則從事設計、開發和維護電子設備等不同行業性質的工作，因此，Bankrate也進一步研究2024年「10個最有價值的大學科系」，數據如下：