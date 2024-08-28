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國際
2024-08-28 12:15:23

日本熊本縣人氣「轟之瀑布」驗出諾如病毒 逾百人戲水後嘔吐腹瀉

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「轟之瀑布」是熊本縣天草市的人氣景點，每年夏天都有許多民眾前往戲水消暑。(互聯網)

「轟之瀑布」是熊本縣天草市的人氣景點，每年夏天都有許多民眾前往戲水消暑。(互聯網)

日本熊本縣天草市旅遊熱點「轟之瀑布」(轟の滝)疑受污染，近日有民眾到其附近的河川戲水後，相繼身體不適，過百人嘔吐、腹瀉，須入院治療。熊本縣周二(27)公布水質檢測結果，在水中驗出諾如病毒。

「轟之瀑布」是天草市的人氣景點，每年夏天都有許多民眾前往戲水消暑。本月137名高中生在附近河川戲水後，出現嘔吐及腹瀉症狀須就醫，之後超過100人陸續出現類似症狀，引發熊本縣政府關注。

瀑布樣本驗出諾如病毒GII

縣政府本月19日在瀑布的水潭和下游等2處地點，以及23日在水潭、瀑布上游、距離上游1公里等3處地點分別採集樣本並檢測水質。結果顯示，19日在瀑布水潭，以及23日在水潭及上游採集的水樣本中，都驗出諾如病毒GII型。另外，保健環境科學研究所對醫療機構提供的5名患者糞便樣本進行檢測，其中4人驗出諾如病毒GII型。

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熊本縣政府在「轟之瀑布」豎立告示牌，警告有民眾游泳後嘔吐、腹瀉。(互聯網) 熊本縣政府在「轟之瀑布」水樣本中驗出諾如病毒。(互聯網) 熊本縣政府在「轟之瀑布」豎立告示牌，警告有民眾游泳後嘔吐、腹瀉。(互聯網) 熊本縣政府官員公「轟之瀑布」水質檢測結果。(互聯網)

至今124人前往就醫

但由於從水樣本中驗出的諾如病毒，和這4名患者糞便驗出的諾如病毒基因型不同，縣政府表示，「雖然懷疑兩者之間存在關係，但仍未能確定」，之後將繼續檢測瀑布附近的水質。

縣政府表示，截至周二上午10時，到醫療機構就醫的患者達到124人，另有93人直接通知保健所但沒有就醫，惟兩者可能有重複。

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