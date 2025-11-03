日本相撲協會表明維護傳統　拒高市早苗入場區

高市早苗成為日本首位女首相，打破了日本男性主導的地位。因此在日本網民都好奇，她能否打破更多以男性為主導的傳統，包括登上相撲的擂台。而日本相撲協會就回覆了傳媒，他們將會繼續守護傳統，意味高市早苗亦不能登上相撲擂台的土俵。

日本相撲運動歷史悠久，不過其中一個傳統禁忌，是女性不能登上擂台的土俵。然而在日本的相撲運動中，有一個獎盃叫首相盃，顧名思義就是由首相頒發的冠軍獎項，因此網民好奇，高市作為首相能否出席比賽以及為賽事頒獎。日本媒體就向日本相撲協會查詢，協會書面回覆表示：「日本相撲協會將堅守相撲的傳統文化。」事實上，過去的首相盃比賽也不一定由日本首相親自到場頒獎，而是委派代表出席。