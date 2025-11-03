日本相撲協會表明維護傳統　拒高市早苗入場區

高市早苗成為日本首位女首相，打破了日本男性主導的地位。因此在日本網民都好奇，她能否打破更多以男性為主導的傳統，包括登上相撲的擂台。而日本相撲協會就回覆了傳媒，他們將會繼續守護傳統，意味高市早苗亦不能登上相撲擂台的土俵。
日本相撲運動歷史悠久，不過其中一個傳統禁忌，是女性不能登上擂台的土俵。然而在日本的相撲運動中，有一個獎盃叫首相盃，顧名思義就是由首相頒發的冠軍獎項，因此網民好奇，高市作為首相能否出席比賽以及為賽事頒獎。日本媒體就向日本相撲協會查詢，協會書面回覆表示：「日本相撲協會將堅守相撲的傳統文化。」事實上，過去的首相盃比賽也不一定由日本首相親自到場頒獎，而是委派代表出席。
相撲協會堅稱守護傳統文化
過去日本相撲的禁止女性進入土俵引起過不少爭議。包括在2018年在京都府舞鶴市舉行的比賽，舞鶴市長的多多目良三突然在土俵上暈倒，在場的女救護員試圖上前急救，但被相撲裁判呼喊禁止進入土俵。在同一個月，在兵庫縣寶塚市舉行的另一場比賽，寶塚市女市長的中川智子要求發言時，也被安排在土俵外設置場地。而日本首位女性內閣官房長官森山真弓，也曾表示希望代頒發首相盃，而首位大阪府女知事的太田房江，也希望頒發大阪知事盃，2位最終也被拒絕。
在2018年的救護員事年後，日本相撲協會的理事長八角信芳就曾為事件道歉，指主辦方的應對不合適，不過他也表示不會為此解除禁止女性進入土俵的傳統，他指這基於3個的原因。其一是相撲起源於祭祀活動，其二是協會需要守護傳統的相撲文化，第三就是土俵是相撲手，作為男性的神聖戰鬥場所及訓練場地。