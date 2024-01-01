日本石川縣地震｜海嘯衝擊畫面曝光 NHK女主播大叫「快逃」

日本石川縣能登半島發生7.6級大地震，當局立即向日本海沿岸地區發出或達到5米高的海嘯警報。網上出現海嘯巨浪湧往岸邊的照片，事後街道上有水灘。另外，日本放送協會(NHK)女主播山內泉成為社交網熱話，她正報道日本國家足球隊與泰國國家足球隊對賽，突然畫面一轉她以強硬嚴厲語氣緊急地呼籲大眾：「這是海嘯警報！請立即逃走！請立即逃走，不要猶豫。記住東日本大地震！」她還說：「已經發布了重大海嘯警報！現在就跑！跑到地勢更高的地方！」網民紛紛讚她的表現，有人說，這是從2011年311大地震及引發海嘯災難吸取教訓。

日本石川縣地震｜「在金澤遇大地震，走到30米高山上」 內泉事後稱，「如果地震發生在海上，日本方面極其危險，海嘯會同時到來。」她以1983年日本海中部地震、1993年北海道西南近海地震舉例說，當時海嘯高度達到30米，這次地震海嘯也可能會很快到來。日本男子田徑運動員武井宗地震發生時正在金澤，他在Twitter稱在金澤遭遇了大地震，「我來到了一座近30米高的山上。我很擔心，因為我一個人，所以我暫時關掉手機以保持有足夠電力」。網上照片，也見到駛往山上車龍，以及民眾一家大細走向高地避難。