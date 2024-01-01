日本石川縣地震｜海嘯衝擊畫面曝光 NHK女主播大叫「快逃」

日本石川縣能登半島發生7.6級大地震，當局立即向日本海沿岸地區發出或達到5米高的海嘯警報。網上出現海嘯巨浪湧往岸邊的照片，事後街道上有水灘。另外，日本放送協會(NHK)女主播山內泉成為社交網熱話，她正報道日本國家足球隊與泰國國家足球隊對賽，突然畫面一轉她以強硬嚴厲語氣緊急地呼籲大眾：「這是海嘯警報！請立即逃走！請立即逃走，不要猶豫。記住東日本大地震！」她還說：「已經發布了重大海嘯警報！現在就跑！跑到地勢更高的地方！」網民紛紛讚她的表現，有人說，這是從2011年311大地震及引發海嘯災難吸取教訓。
日本石川縣地震｜「在金澤遇大地震，走到30米高山上」
內泉事後稱，「如果地震發生在海上，日本方面極其危險，海嘯會同時到來。」她以1983年日本海中部地震、1993年北海道西南近海地震舉例說，當時海嘯高度達到30米，這次地震海嘯也可能會很快到來。日本男子田徑運動員武井宗地震發生時正在金澤，他在Twitter稱在金澤遭遇了大地震，「我來到了一座近30米高的山上。我很擔心，因為我一個人，所以我暫時關掉手機以保持有足夠電力」。網上照片，也見到駛往山上車龍，以及民眾一家大細走向高地避難。
日本石川縣地震｜東京大阪京都均有震感 俄羅斯東部城市發海嘯警報
今次石川縣7.6級地震震源深度10公里屬淺層地震，東京、大阪和京都等旅遊城市均有震感，東京迪士尼樂園和大阪環球影城的遊客感到地震後慌忙走到空曠地區蹲下來。在超市和百貨公司民眾地急忙蹲坐，也有人被嚇哭，足見震感的強烈。位於日本海沿岸的俄羅斯東部數個城市也發出海嘯警報。