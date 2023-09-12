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國際
2023-09-12 16:17:14

日本網紅遊夏威夷入境遭盤查　因赴美賣淫個案增惹質疑

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日本一名網紅向媒體訴說入境美國遭受盤查。(ANN截圖)

日本一名網紅向媒體訴說入境美國遭受盤查。(ANN截圖)

日本大阪的一名網紅，向電視台透露自己最近獨自前往夏威夷旅遊的不快經歷。而這其實與近年，不少中介人安排日本女子到海外賣淫的情況猖獗有關。

上星期，香港警方拘捕了多名日本女子，涉嫌來港賣淫，當中更有一人是AV女優，而有關的個案在今年早前也發生過。事實上，有關的問題不止發生在香港，自疫情以來，因為日圓貶值，以及日本推出AV法例，令AV行業不能成為女性賺快錢的機會，故開始有不少中介人，介紹急需金錢的女性到外國賣淫。報道指，在日本的網絡就有不少有關的招募「陪酒小姐、模特兒，只要樣子娟好，就能賺大錢。四星期的報酬是400萬日圓（約21.3萬港元），住宿是有泳池的別墅。」

女子被帶到另一個房間進行審問。(ANN截圖) 女子之後被禁止入境，並翌日被遣返。(ANN截圖)

大阪一名32歲的網紅，近日單獨前往夏威夷旅行就遇到不快的經歷。她更把自己的遭遇向朝日電視台公開。她表示自己過去曾兩次單獨赴夏威夷旅遊，而且已取得美國的入境簽證。原計劃在本月1日，到夏威夷進行5日4夜的旅行，然而在到入境櫃位，被入境職員盤查。她先表示，入境職員質問她單獨赴美的動機，以及入住的酒店，她又表示會有友人接待，但是入境職員卻對她起疑而帶到另一個房間審問。在審問的房內，職員詢問她的職業，以及質疑她為何帶那麼多衣服，她指自己是網紅，因為想拍更多照片而帶多些衣服更換。

美國多地都增加入境審查

女子表示，當地入境部門要她提供指紋、唾液樣本及拍照，像把她當成罪犯。她指自己原本是去觀光而不是工作，有關的審查令她感到不安。而之後，女子還是被拒絕入境，並且需要在之後一日被遣返日本。有日本律師表示，因為近年赴美國賣淫的女子急劇增加，令美國入境部門增加了注意。律師表示，不單是夏威夷，洛杉磯、拉斯維加斯以及紐約都有發生類似事件，而且在一個月內就已經收到過有8宗的求助。

律師又表示，事主的職業比較曖昧，因為可以在任何地方工作，因此也成為高危被拒絕入境的原因。而他又表示，根據美國的移民法，如果有犯罪記錄或明確的賣淫行為，將會有10年期間禁止入境。

日本的社交媒體有大量招募海外賣淫的訊息。(ANN截圖) 日本律師稱近期有關的求助增加。(ANN截圖)
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