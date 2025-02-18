日本美女大胃王日飲2公升啤酒　小學展現「潛能」每晚食4至5碗飯

日本大胃王風潮盛行，要如何在眾多調性相同的競爭者中突顯個人特色是成功的關鍵。一名YouTuber「金ちゃんTV」以「豪飲」作為賣點吸人眼球，自稱每天都要喝掉2公升啤酒，令人驚訝。

大胃王每月伙食7萬日圓

YT頻道「金ちゃんTV」的創作者小金特色是「豪飲啤酒」，她表示自己從小學開始就喜歡吃東西，晚餐可以吃掉4、5碗飯。以前只是覺得比較胃口好，上高中後才意識到自己原來是個大胃王。她曾在名古屋一家餐廳進行大胃王挑戰時，吃掉了一盤重達3公斤的肉醬意粉、咖哩飯、炒飯和漢堡牛排。酷愛吃麵的她，還曾創下吃掉3.5公斤蕎麥麵的紀錄。她光是一個月的伙食費就要7萬日圓（約3,584港元）。