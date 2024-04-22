日本自衛隊兩直升機相撞墮海 防衛大臣：無數據顯示直升機飛行異常

日本海上自衛隊2架直升機上周六(20日)進行夜間訓練時，於伊豆群島附近海域墜毀，造成1死7失蹤。防衛大臣木原稔周一(22日)表示，已讀取2架海上自衛隊失事的SH-60K海鷹直升機飛航資料紀錄器(FDR)的數據，稱「目前沒有數據顯示直升機在飛行途中出現異常」。 海上自衛隊2架SH-60K海鷹直升機當晚進行反潛訓練時疑相撞墜毀，當時2機上各搭載4人，除1人已確認死亡，至今仍有7人失蹤。 直升機分別從不同艦艇起飛 2架海鷹直升機分別是隸屬長崎縣大村航空基地的機身編號8416號機，及隸屬德島縣小松島航空基地的機身編號8443號機，失事前分別從不同的艦艇上起飛。

海上自衛隊護衛艦、潛艦及補給艦等也參與當晚晚的反潛訓練。事發現場位於伊豆群島的鳥島東方約270公里處海域，20日晚上10時38分左右，正參與反潛訓練的8416號機先失聯，並在1分鐘後接獲8416號機發出的緊急訊號。接著在晚上11時4分左右，也無法與8443號機進行無線電通訊。

打撈起直升機殘骸 防衛省消息指，該2架直升機當時在執行反潛訓練，是上級確認部隊技能的一環。而這次接受訓練的部隊為隸屬廣島縣吳基地的第4護衛隊群。 海上自衛隊公開直升機殘骸的照片，包括在事發現場海域打撈起的飛航資料紀錄器(FDR)，以及疑為直升機零件的部分殘骸。其中FDR呈圓管狀，據稱部分表面會發光，因此搜救人員得以尋獲。此外，還發現印有飛機編號16的殘骸，以及斷裂的機翼。