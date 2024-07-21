日本自衛隊直升機相撞8死　3個月後逾五千米深海發現殘骸

今年4月，日本海上自衛隊2架海鷹直升機在伊豆群島海域訓練時發生碰撞墜毀，機上8人全數殉職。事發3個月後，水下無人探測器19日在水深約5,500米的海底，發現其中一架事故機體的殘骸。

根據《NHK》等日媒，今年4月20日，2架海上自衛隊「SH-60海鷹」（SH-60 Seahawk）直升機在伊豆群島鳥島海域進行夜間反潛訓練時相撞墜毀，機上8人不幸死亡。

使用「Deep Tow」無人探測器

事發後，2架直升機的飛航資料紀錄器（FDR）被尋獲，但是機體殘骸一直未被發現。由於直升機墜毀的海域深度達5500米，防衛省委託日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）使用無人探測器在事發海域進行搜索。

知情人士指出，JAMSTEC使用了名為「Deep Tow」（ディープ・トウ）無人探測器展開搜索。據悉，該探測器搭載高性能聲納和攝影機，能在6,000米深的水下進行調查。