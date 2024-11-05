日本記者觀美國大選被洛杉磯高物價嚇傻　自言一盤毛豆9美元吃不起

美國總統大選投票即將登場，日本傳媒派員赴洛杉磯觀選，並走訪被譽為「小東京」的日本社區，一名女記者發現美國近年物價漲幅驚人，一碗拉麵從6.95美元（約54港元）加價到12.5美元（約97.2港元），而一盤毛豆9美元，嚇得她瞪大眼睛。

《日本新聞網》（NNN）報道，女記者黑木千晶走訪位於洛杉磯市區的「小東京」，指該地區約在140年前吸引許多日本人移民，逐漸成為知名日裔社區，不但有許多日裔人士出沒，也有非常多日本料理餐廳和紀念品商店，而在一棟建築物的牆面上，還有MLB棒球球星大谷翔平巨幅畫像。

洛杉磯「小東京」 毛豆9美元

黑木走訪一家日本料理餐廳，看著外面的菜單表示，「套餐價格大概是20美元（約155.5港元）左右，還是感覺貴。你看這個，毛豆9美元（約70港元）。我想我買不起。」在當地開拉麵店的業者說，以前一碗拉麵價格是6.95美元，但現在是12.5美元，加價一倍，「價格和勞動力成本這幾年都在逐漸上漲，所以我們別無選擇，只能提高價格。」