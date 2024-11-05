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國際
2024-11-05 11:37:00

日本記者觀美國大選被洛杉磯高物價嚇傻　自言一盤毛豆9美元吃不起

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日本記者黑木千晶觀美國大選被洛杉磯高物價嚇傻　一盤毛豆9美元吃不起

日本記者黑木千晶觀美國大選被洛杉磯高物價嚇傻　一盤毛豆9美元吃不起

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美國總統大選投票即將登場，日本傳媒派員赴洛杉磯觀選，並走訪被譽為「小東京」的日本社區，一名女記者發現美國近年物價漲幅驚人，一碗拉麵從6.95美元（約54港元）加價到12.5美元（約97.2港元），而一盤毛豆9美元，嚇得她瞪大眼睛。

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日本女記者黑木千晶早前到訪大谷翔莖平效力的洛杉磯道奇。 日本女記者黑木千晶在IG近5萬Followers。 日本女記者黑木千晶在IG近5萬Followers。 日本女記者黑木千晶在IG近5萬Followers。 日本女記者黑木千晶在IG近5萬Followers。 日本女記者黑木千晶在IG近5萬Followers。

《日本新聞網》（NNN）報道，女記者黑木千晶走訪位於洛杉磯市區的「小東京」，指該地區約在140年前吸引許多日本人移民，逐漸成為知名日裔社區，不但有許多日裔人士出沒，也有非常多日本料理餐廳和紀念品商店，而在一棟建築物的牆面上，還有MLB棒球球星大谷翔平巨幅畫像。

洛杉磯「小東京」 毛豆9美元

黑木走訪一家日本料理餐廳，看著外面的菜單表示，「套餐價格大概是20美元（約155.5港元）左右，還是感覺貴。你看這個，毛豆9美元（約70港元）。我想我買不起。」在當地開拉麵店的業者說，以前一碗拉麵價格是6.95美元，但現在是12.5美元，加價一倍，「價格和勞動力成本這幾年都在逐漸上漲，所以我們別無選擇，只能提高價格。」

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疫情後後漲嚴重

報道指出，由於新冠疫情後經濟活動迅速復甦，美國經歷相當劇烈的通貨膨脹，以洛杉磯為例，消費者物價指數與三年前相比上漲約20%，十分驚人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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