日本銀座精品店被偷14名錶「複製盜月者」　疑犯竟是俄羅斯裝修工人

日本東京銀座日前驚傳一宗挖牆偷竊案，賊人半夜在精品店外牆上挖洞，偷走14隻勞力士及歐米茄等高級名錶，店家損失約30.9萬港元。警方最近拘捕到疑犯，竟然是一名俄羅斯籍裝修工人。
據《NNN》及《TBS》等日本傳媒綜合報道，東京警視廳在12月11日逮捕疑犯，身分為36歲的俄羅斯籍男子羅曼。自稱從事室內裝修的疑犯，涉嫌在11月17日半夜2點半左右，於位於東京中央區銀座6丁目的一家中古精品店疑案，他在外牆挖洞偷走了14隻勞力士及歐米茄等高級名錶，價值606萬日圓。
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疑以工具鑽開牆身再伸手偷竊
據悉，在遭竊的精品店及隔壁建築之間有80公分的縫隙，嫌犯鑽入縫隙，並利用他的準備好的多款工具，在精品店的外牆上挖出兩個大洞。據《TBS》報道，由於精品展示櫃內側附近就是牆壁，賊人挖洞後把手伸入洞內，偷走展示櫃裡面的高價商品。
警視廳搜查3課指出，疑犯不願多說，只稱「我請律師了，現階段無法多說甚麼」。
警方事後也從他住所搜出一個背囊，裡面裝有鋸子、電鑽和鎚等，懷疑就是用來犯案的工具。
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日本警方稱為「DIY竊盜」
而這種竊盜方式被日本警方稱為「DIY竊盜」，2010年也曾發生過相同手法的竊盜案。
有竊賊趁大年初二半夜，在銀座另一家老字號珠寶店的外牆，挖出50公分的大洞，偷走200支名錶，價值高達3億日圓。警方於幾天後，逮捕6名涉有重嫌的華裔嫌犯。
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