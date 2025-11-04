日本高市早苗提名特朗普參與諾貝爾和平獎　遭國會質詢拒絕回應

美國總統特朗普（Donald Trump），在上月底訪問日本，並與日本新任首相高市早苗會面，在之後美國有媒體指高市會提名特朗普競逐諾貝爾和平獎。在今日（4日）日本國會的會議上，在野黨向高市質詢時，高市拒絕回應。
美國媒體報道，高市曾向特朗普表示會提名他競逐諾貝爾和平獎。在野立憲民主黨代表野田佳彥在國會上表示：「總理首次與特朗普總統會面後，她面帶燦爛的笑容而且精神抖擻地迎接他，被特朗普稱為『充滿活力的女性』，看來在建立私人關係方面有良好的開始。然而如果要告訴他，提名角逐諾貝爾和平獎，那就太過火了，這是一種『奉承外交』，欠缺詳細考慮。」不過高市回應表示：「有關於諾貝爾和平獎的提名，諾貝爾獎委員會會將提名資料封存50年，故不會公開。我不會在提名實現之前，回答假設性的問題。」
另外，網上不少日本網民都在討論有關於高市早苗在出席亞太經濟合作組織會議時的舉動，包括手放在智利總統肩膀傾談，以及被特朗普攬腰。雖然被一些反對派人士批評是「向男性獻媚」。不過有日本的政治記者指，這可能是高市作為一個關西人的習性，他們指出：「以往日本首相在外交和國際會議上的關注度低，一直備受詬病。因此，她很可能希望通過採取積極的行動來提高自己的曝光。高市在奈良出身，大學入讀神戶大學，從奈良至大阪上學，單程都要3個小時，她從出生到大學畢業都在關西過，生活都染上關西的氣息。」因此政治記者以「關西阿姨的力量」來形容她的外交行動，並指這股關西的力量可能在往後在重要發揮。