日本高市早苗提名特朗普參與諾貝爾和平獎　遭國會質詢拒絕回應

美國總統特朗普（Donald Trump），在上月底訪問日本，並與日本新任首相高市早苗會面，在之後美國有媒體指高市會提名特朗普競逐諾貝爾和平獎。在今日（4日）日本國會的會議上，在野黨向高市質詢時，高市拒絕回應。

美國媒體報道，高市曾向特朗普表示會提名他競逐諾貝爾和平獎。在野立憲民主黨代表野田佳彥在國會上表示：「總理首次與特朗普總統會面後，她面帶燦爛的笑容而且精神抖擻地迎接他，被特朗普稱為『充滿活力的女性』，看來在建立私人關係方面有良好的開始。然而如果要告訴他，提名角逐諾貝爾和平獎，那就太過火了，這是一種『奉承外交』，欠缺詳細考慮。」不過高市回應表示：「有關於諾貝爾和平獎的提名，諾貝爾獎委員會會將提名資料封存50年，故不會公開。我不會在提名實現之前，回答假設性的問題。」