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國際
2023-07-23 19:57:29

日本83歲寺廟住持疑撫摸並用木棒拍打女善信臀部 涉非禮被捕 街坊爆料：他好色(有片)

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涉案的鷲見一道。(互聯網)

涉案的鷲見一道。(互聯網)

日本櫪木縣一名83歲前寺廟住持涉嫌非禮一名30多歲女子被捕，傳媒報道，女子指控住持拉下她的褲子，用木棍拍打並撫摸她的臀部。住持否認指控，稱以座襌用的木棒「警策」拍打臀部是一種修行鍛煉。

非禮案｜住持向女子搭訕

事發於櫪木縣佐野市法雲寺。日媒「news zero」報道，83歲的鷲見一道是該寺廟的住持，去年卸任。案發於今年5月，當日一名30多歲女子在寺廟內散步，鷲見一道便邀請她到處參觀，問她是否有興趣看看寺內的朱印等藏品。

非禮案｜住持抱抱女善信

隨後，鷲見一道與女子在正殿單獨相處，鷲見一道被指拉下女子的褲子，用座襌用的木棒「警策」拍打對方的臀部，又伸手撫摸。鷲見一道隨後對女子說，「很痛吧」，便抱抱對方。

鷲見一道被警方帶往問話。(互聯網)

鷲見一道被警方帶往問話。(互聯網)

非禮案｜住持另有解釋

另有報道指，女子的丈夫得知事件後報警，警方隨即將鷲見一道拘捕，初步懷疑他藉「修行」為由，取得女子信任，進而對她性騷擾。

news zero報道，鷲見一道否認性騷擾指控，只承認當日曾用木棒拍打女子3次，但沒有撫摸她，強調拍打臀部是修行鍛煉的一種。

非禮案｜街坊對住持評價

報道指，有認識他的人形容鷲見一道「是好人，但很頑皮」。另有住在附近的人受訪指，寺廟一帶的居民都知道鷲見一道是個怪老頭，「我估計他是好色之徒」。

法雲寺就事件回應，對日本電視台(Nippon TV)表示抱歉。

案發的法雲寺。(互聯網) 案發的法雲寺。(互聯網) 案發的法雲寺。(互聯網) 鷲見一道被警方帶往問話。(互聯網) 鷲見一道辯稱拍打臀部是修行鍛煉。(互聯網) 案發的法雲寺。(互聯網)
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