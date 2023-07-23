日本83歲寺廟住持疑撫摸並用木棒拍打女善信臀部 涉非禮被捕 街坊爆料：他好色(有片)

日本櫪木縣一名83歲前寺廟住持涉嫌非禮一名30多歲女子被捕，傳媒報道，女子指控住持拉下她的褲子，用木棍拍打並撫摸她的臀部。住持否認指控，稱以座襌用的木棒「警策」拍打臀部是一種修行鍛煉。
非禮案｜住持向女子搭訕
事發於櫪木縣佐野市法雲寺。日媒「news zero」報道，83歲的鷲見一道是該寺廟的住持，去年卸任。案發於今年5月，當日一名30多歲女子在寺廟內散步，鷲見一道便邀請她到處參觀，問她是否有興趣看看寺內的朱印等藏品。
非禮案｜住持抱抱女善信
隨後，鷲見一道與女子在正殿單獨相處，鷲見一道被指拉下女子的褲子，用座襌用的木棒「警策」拍打對方的臀部，又伸手撫摸。鷲見一道隨後對女子說，「很痛吧」，便抱抱對方。
非禮案｜住持另有解釋
另有報道指，女子的丈夫得知事件後報警，警方隨即將鷲見一道拘捕，初步懷疑他藉「修行」為由，取得女子信任，進而對她性騷擾。
news zero報道，鷲見一道否認性騷擾指控，只承認當日曾用木棒拍打女子3次，但沒有撫摸她，強調拍打臀部是修行鍛煉的一種。
非禮案｜街坊對住持評價
報道指，有認識他的人形容鷲見一道「是好人，但很頑皮」。另有住在附近的人受訪指，寺廟一帶的居民都知道鷲見一道是個怪老頭，「我估計他是好色之徒」。
法雲寺就事件回應，對日本電視台(Nippon TV)表示抱歉。