日本83歲寺廟住持疑撫摸並用木棒拍打女善信臀部 涉非禮被捕 街坊爆料：他好色(有片)

日本櫪木縣一名83歲前寺廟住持涉嫌非禮一名30多歲女子被捕，傳媒報道，女子指控住持拉下她的褲子，用木棍拍打並撫摸她的臀部。住持否認指控，稱以座襌用的木棒「警策」拍打臀部是一種修行鍛煉。

非禮案｜住持向女子搭訕

事發於櫪木縣佐野市法雲寺。日媒「news zero」報道，83歲的鷲見一道是該寺廟的住持，去年卸任。案發於今年5月，當日一名30多歲女子在寺廟內散步，鷲見一道便邀請她到處參觀，問她是否有興趣看看寺內的朱印等藏品。

非禮案｜住持抱抱女善信

隨後，鷲見一道與女子在正殿單獨相處，鷲見一道被指拉下女子的褲子，用座襌用的木棒「警策」拍打對方的臀部，又伸手撫摸。鷲見一道隨後對女子說，「很痛吧」，便抱抱對方。