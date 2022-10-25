日本AV新法影響收入　AV女優稱不少人仍想海外「工作」

日本AV女優來港提供性服務案件，在日本也引起話題。日本有雜誌就訪問一名AV女優，並表示在疫情之下以及在日本推出AV新法之下，令到不少同工都對這些海外「工作」感興趣。

一名了解日本夜生活的作者在日本八卦雜誌《週刊新潮》供文表示，有關的海外參與性服務的人士只會越來越多。報道指出，受到新冠的疫情影響，令到在國內賺錢變得不易，而且國內的拍攝亦減少，因此所屬的經理人中介就協調「搭路」到海外出差。而出差的地點除了美國之外，還有加拿大以至西班牙等地方，不過報道稱，雖然出差的國家都不一樣，不過多數的客人都是中國人。

傳客人多為中國人

該作者表示，在大約一年前曾訪問過一位AV女優，該女優就去到美國的西雅圖「出差」，在當地會安排客人前往女子入住的地方進行交易。該名女優屬於「單體女優」，即是在作品上會展示名字，並且已拍攝超過5部作品，每部報酬75萬日圓（約3.9萬港元）。而她在美國的交易，首50分鐘就收取150美元，報道指訪問時兌換價為1.7萬日圓左右，而之後再續為300美元。在級數上與今次在香港被捕的女優有一定的差異。

不過該女優表示，與香港被捕的女優可以「邊玩邊工作」不同，她在美國的10日生活，每日都要接10多個客，根本不能外出，甚至需要吃藥，最後她捱不住哭着哀求讓她回到日本。該女優表示，原本計劃她可獲約500萬日圓的收入，但因為提早結束，只有約300萬日圓，然而她最後只帶着8,000美元（當時約90萬日圓）回國。女優指，是因為可帶出美國及帶到日本的美元有限，其餘金額要透過地下錢莊帶入境，而她估計連同手續費，自己大約只有200萬日圓的收入，而早前帶回國的8,000美元亦已花掉。

新AV法規影響收入

在報道中，該位AV女優指是因為新冠疫情而出國「工作」，但她相信在疫情之後，前往海外的女優還是有所增加。因為該女優指出，在日本訂立AV新法例後，AV的拍攝工作因此而減少，而且在拍攝後可以取消合約，令好像今次在香港被捕女優的等級的「企劃女優」，拍攝機會更少，因此必須尋求其他賺錢的途徑。而雖然有日本AV女優在香港被捕的消息，不過在日本國內仍有不少招募到海外工作的廣告，而出差地點有美國、加拿大、澳洲等，並標榜每月可達400萬至600萬日圓（約21.08萬至31.63萬港元）的收入。因此相信仍會吸引不少女孩前程海外「工作」。