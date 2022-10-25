日本AV女優涉在港賣淫囚兩個月　認以5000元替放蛇警提供服務

警方上周一(17日)聯同入境處在油尖區進行掃黃行動，共拘捕多名內地女子及外籍女子，當中有一名日本AV女優。她今日(25日)於九龍城裁判法院承認違反逗留條件，判囚兩個月。她在庭上透露，當日開5,000元向一名臥底警員提供按摩及性服務。

女被告庭上 多次哽咽

被告中島優美(藝名「愛沢のあ」)，27歲，報稱日本籍。案情指她在今年10月17日，在尖沙咀君怡酒店一房間，向假扮嫖客的警員透露可以用5,000元提供按摩及性服務，後來警員表明身分，被告隨即出示身上的日本護照。

據了解，中島優美今日在庭上多次哽咽，另警方調查發現，她在10月10日來港，可以訪客身分逗留至明年1月8日，除非獲入境處批准，被告不得接受有薪或無薪的僱傭工作，惟她在警誡下承認曾替臥底警員按摩，以換取金錢收入。