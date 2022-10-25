日本AV女優涉在港賣淫囚兩個月　認以5000元替放蛇警提供服務

警方上周一(17日)聯同入境處在油尖區進行掃黃行動，共拘捕多名內地女子及外籍女子，當中有一名日本AV女優。她今日(25日)於九龍城裁判法院承認違反逗留條件，判囚兩個月。她在庭上透露，當日開5,000元向一名臥底警員提供按摩及性服務。
女被告庭上多次哽咽
被告中島優美(藝名「愛沢のあ」)，27歲，報稱日本籍。案情指她在今年10月17日，在尖沙咀君怡酒店一房間，向假扮嫖客的警員透露可以用5,000元提供按摩及性服務，後來警員表明身分，被告隨即出示身上的日本護照。
據了解，中島優美今日在庭上多次哽咽，另警方調查發現，她在10月10日來港，可以訪客身分逗留至明年1月8日，除非獲入境處批准，被告不得接受有薪或無薪的僱傭工作，惟她在警誡下承認曾替臥底警員按摩，以換取金錢收入。
據悉，行動中其中一名被捕的27歲日本女子叫「中島」(Nakajima)，藝名「愛沢」，為AV女優。「愛沢」在2018年出道，屬三、四線女優，於當地知名度不高。近日經中介介紹，以旅客身份來港「半玩半賣淫」，每次收費大約6,000至7,000元，中介每次抽佣4,000元。賣淫集團更在Telegram刊登其AV作品封面吸客，並標榜不同「特殊服務」收費。
翻查資料，「愛沢」曾為日本當地兩間成人視頻製造商拍攝AV，於2018年正式出道，其後又於2019年底，以新人姿態發行藍光碟。當時所屬的成人視頻製造商，旗下亦曾經擁有蒼井空、高樹瑪利亞及美竹涼子等多位著名女優。
人氣較低屬三至四線日本女優
消息稱，近月全球多地陸續放寬出入境限制，令外籍女子來港從事賣淫活動加劇跡象。當中一些人氣較低、屬三至四線的日本女優，亦加入下海賣淫之列。她們會經由日本當地懂得日文和華語的人士物色聯絡，透過涉案集團在香港的中介安排，以半旅遊、半工作的形式，按正常入境途徑持護照來港。