日本AV界「小佐佐木希」千夏麗驚傳被逮捕　涉愛情詐騙得手24萬港元

日本一名AV女優最近登上社會版面！以藝名「千夏麗」在AV界闖蕩的26歲女子長濱渚，涉嫌對一名網路上認識的男子進行「愛情詐騙」得手24萬港元，遭東京警視廳逮捕。

謊稱急須還錢詐取460萬日圓 據日本電視台《NNN》報道，以「千夏麗」為藝名在AV界活動的26歲女子長濱渚，遭指控對男子進行愛情詐騙，近期遭東京警方逮捕，並於12月4日被移送法辦。 報道指出，長濱渚2019年在社交軟體認識一名30多歲男性，並在近期向對方謊稱「我學生時代就夢想當護士，曾因此向熟人借了不少錢」，她表示最近急須還錢，也因此向男方詐取了460萬日圓（約23.9萬港元）。

詐騙款項大多用於揮霍牛郎店等娛樂場所 警視廳稱，長濱渚在網路認識該名男性後，曾多次一起外出用餐，相談甚歡後步步設下陷阱，進而實施詐騙。 針對調查，長濱已承認相關指控。據悉，她所得手的大筆詐騙款項，大多用於揮霍牛郎店等娛樂場所，至於詳細細節正在調查當中。 消息一出，引發許多日本網友熱議，也隨即登上日本電視台熱搜榜冠軍。 據網路消息指出，長濱渚身高1.53米、擁有E罩杯的傲人身材。剛出道時原本藝名為「中瀨希」，後來換經紀公司後改名為「千夏麗」，因為五官神似日劇女星佐佐木希，因此在AV界有「小佐佐木希」的稱號。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章