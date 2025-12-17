日本Donki副線Re:Price開幕 平售美容產品低至1折｜日本旅遊

日本Donki全新型態門市Re:Price於周二(16日)開幕，以平價作招徠。報道指，有美容產品低至減價92%，即低於1折。不過，首間門市開於琦玉縣熊谷市，不是東京等旅遊地點。據悉，首天開幕吸引不少當地人搶購。
有別於Donki通常有幾層的大型店舖，Re:Price的店面的大小與便利店相約，主要目標客戶是30至50歲的女性，主打美容和健康產品。店內放滿精華液和乳液等護膚產品、化妝品和保健品，佔全店貨量近40%。近年南韓化妝品也打入日本市場，其中一名三十多歲女性，以53%折扣買了南韓化妝品。有女顧客稱，「商品比我想像的要多，逛起來也很有趣」。
低價全賴Donki強大採購能力
報道指，Re:Price能以低價吸客全賴Donki強大採購能力。該店提供2,000至3,000項商品，包括家居用品、食品和家用電器。顧客驚訝地發現零食竟然只賣59日圓(約2.95港元)。店內主打以低價售賣過季商品、改版商品、製造商多餘存貨，以及包裝受損或舊版設計商品。憑著多年採購經驗，Donki善於在品牌與製造商出現庫存過剩，或季節交替的時間點大量進貨，藉此壓低成本，成功打造超低價的特價商品。若Re:Price首間門市營運表現良好，未來也不排除擴張到日本其他地方。