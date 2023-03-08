日本NHK黨領袖請辭兼改名　邀前偶像演員加入參選

日本YouTuber東谷義和，因為一直身處中東拒絕返回日本出席國會會議，而遭日本國會懲處後，其原所屬的NHK黨今日（8日）宣布，黨領袖的立花孝志辭任，並由曾當過童星的大津綾香作為新黨領袖，而政黨亦以模仿日本偶像團的名字，以「日本政治家女子48黨」參與今年春季的地方議會選舉，而該黨已尋找到多位前女子偶像等參與出選。

東谷義和因為一直拒絕返回日本出席國會會議，被議會懲處，雖然日本國民普遍認為僅要求東谷道歉的懲罰不足。但其原本代表的NHK黨，黨領袖的立花孝志今日表示承擔責任。立花在今日的記者會表示，對於東谷義和一直缺席，作為黨領袖難辭其咎，因此承擔有關的政治責任請辭。

對於東谷義和的回國，他表示自己一直在等待，只是最終東谷未有回國，並對國會相關人士及國民感到不滿而道歉。而東谷義和亦可能會繼續被追加處分，當中包括被解除國會議員的職務。

將派約40人出選地區選舉

而有關的NHK黨，亦會改名為「日本政治家女子48黨」，並由曾經當過童星的大津綾香擔任黨領袖。該黨原本由東京都的荒川區議員，同為前偶像成員的夏目亞季在去年11月倡議成立，並在早前宣布，會在今年春季舉行的地方議會選舉中，在日本各地派出約40多人出選，而當中都為女性。並宣布包括女子偶像組合AKB48的姊妹團，HKT48的前成員山本茉央代表出選東京都杉並區議員。另外該黨成員的吉川蓮民，亦會代表出選世田谷區議員，她表示自己是原自衛隊成員，現時在夜店以及擔任性感演員。

該黨日前才宣布推薦藥劑師的佐藤沙也加參與大阪府知事選舉。該黨同時獲得企業家兼富商的堀江貴文支持。