日醫生搭新幹線挺身救治緊急傷者 獲新幹線贈送別具意義禮物答謝

社交平台Threads近日流傳一則「新幹線醫生廣播(ドクターコール)」的真人真事，醫生宮下宏紀某天乘搭新幹線「希望號」時，聽到車內召喚醫生的廣播，立即加入救助一名情況緊急的傷者。事後，宮下宏紀表示，收到新幹線一份特別的禮物答謝。 日媒報道，事發時，整形外科醫生宮下宏紀乘搭新幹線「希望號」列車前往東京，車廂內突然廣播詢問「車上是否有醫生」。聽到廣播後，他立即前往支援，原來現場有一名乘客飲酒後不慎跌倒，頭部撞落地面。

新幹線送贈含寓意禮物 宮下宏紀迅速檢查傷者的生命徵象，判斷是否清醒等，確認傷者無即時生命危險，最後建議對方抵達東京站後自行就醫。 事後，JR東海道新幹線特別給宮下宏紀醫生送上感謝信和紀念品，表達謝意。信上印有象徵鐵路維修支援的「Doctor Yellow」檢測列車浮水印，內容提到「日前你乘搭東海道新幹線時，對突發急病乘客給予護理協助，在此謹致上最誠摯的謝意。相信那位乘客能感受到極大的安心與依靠。此外，對於我們公司相關人員來說，以提供『安全與安心』服務的立場，也對你的協助深表感激。」

