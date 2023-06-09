日AI女模「撞臉淺倉唯」遭炎上　出版社宣布停售「五月愛」寫真集

日本雜誌《週刊Playboy》（週刊プレイボーイ）日前推出AI女模五月愛（さつきあい，Satsuki Ai）並發售數位寫真集，有網友卻發現五月愛的長相激似日本女藝人椛島光（原名淺倉唯），加上雜誌過去曾替椛島光拍過寫真集，懷疑編輯部用現成的照片加工，有侵害著作權的疑慮，引發爭議。對此，《週刊Playboy》7日宣布，全面停售五月愛的寫真集。

日本集英社旗下的《週刊Playboy》利用AI人工智慧，於5月29日推出一位虛擬偶像「五月愛」，五月愛是一位集合了男人的理想、擁有狸貓臉的「妹系美少女」，有一雙水汪汪大眼睛，清純呆萌的臉蛋，還有超不科學的火辣身材，完全不輸真人。除此之外，出版社還幫五月愛開設Twitter帳號、出寫真集，一切都比照真人規格辦理。

有不少網友發現，五月愛的長相激似日本女星椛島光（原名淺倉唯）。（圖／翻攝[email protected]_kabashima）

然而，五月愛亮相後不久，就有不少眼尖的網友發現，她和演假面騎士爆紅的女星椛島光長相極為相似。加上椛島光在2021年曾為雜誌拍過泳裝寫真，更巧的是，五月愛的身高157公分、興趣是打電動，與椛島光一模一樣。有網友質疑雜誌社是不是使用椛島光等女星沒有公開的照片讓AI學習、合成，質疑侵害著作權的可能，引發爭議。

對此，《週刊Playboy》7日表示因為接獲許多意見，認為編輯部將AI合成物商品化的考慮不夠謹慎，宣布即日起五月愛的數位寫真集停止販售，同時刪除五月愛的官方Twitter，至於收到甚麼意見，出版社不願多談，也未回應「是否有使用椛島光的照片」等質疑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

椛島光（原名淺倉唯）更多寫真：