星洲男12年間靠假文憑求職 步步高陞任財務總監 4個月爽賺29萬港元

新加坡一名男子12年間持假文憑到多間公司應徵，獲聘出任經理等高職，更成功跳槽當上財務總監，4個月賺逾5萬新加坡元(約28.6萬港元)薪金。但「上得山多終遇虎」，他其後再跳槽，應徵時就被公司踢爆造假，最終陷獄收場。
馬來西亞媒體《中國報》報道，55歲的楊姓男子在網上找樣本自製假文憑，學歷寫上新加坡國立大學法律系學士、南洋理工大學會計榮譽學士和工程師學士、美國安德魯大學工商管理碩士、澳洲會計師證書和新加坡特許會計師協會成員證書等。
檢察當局查出，楊男自2009年12月起，在12年內持偽造文憑先後到13間公司面試，在其中11間覓得高職，包括執行總監、審計經理、財務總監等。去年1月，楊男打算跳槽到一間建築公司，公司向南洋理工大學查證文憑真偽時，發現楊男並非畢業生，立即報警。
因表現差被辭退
報道指，楊男在一間電器公司曾任職4個月財務部主管，賺取51,258坡元(約29.3萬元)薪金，後來因工作表現欠佳被辭退。他亦曾於2019年被另一間公司聘用為財務總監，上班3個月就因表現差而接到大量投訴，最終以眼力衰退請辭，3個月賺了14,324坡元(約8.2萬港元)。
審訊中，辯方律師求情時指，楊男現在安份守己，任兼職廚房助理及收銀員，月薪不到1,000坡元(約5,728港元)，因年紀大無法找到全職工作，加上患有高血壓和腎病，因此懇求法官從輕發落。法官最終判他入獄15個月。