星洲男12年間靠假文憑求職 步步高陞任財務總監 4個月爽賺29萬港元

新加坡一名男子12年間持假文憑到多間公司應徵，獲聘出任經理等高職，更成功跳槽當上財務總監，4個月賺逾5萬新加坡元(約28.6萬港元)薪金。但「上得山多終遇虎」，他其後再跳槽，應徵時就被公司踢爆造假，最終陷獄收場。

馬來西亞媒體《中國報》報道，55歲的楊姓男子在網上找樣本自製假文憑，學歷寫上新加坡國立大學法律系學士、南洋理工大學會計榮譽學士和工程師學士、美國安德魯大學工商管理碩士、澳洲會計師證書和新加坡特許會計師協會成員證書等。

檢察當局查出，楊男自2009年12月起，在12年內持偽造文憑先後到13間公司面試，在其中11間覓得高職，包括執行總監、審計經理、財務總監等。去年1月，楊男打算跳槽到一間建築公司，公司向南洋理工大學查證文憑真偽時，發現楊男並非畢業生，立即報警。