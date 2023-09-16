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國際
2023-09-16 16:45:35

普京最忠誠盟友驚傳病重 烏克蘭情報局：車臣領袖卡德羅夫病危

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烏克蘭軍事情報部門代表尤索夫（Andriy Yusov）對烏克蘭媒體《Obozrevatel》表示：「有消息稱，卡德羅夫因宿疾惡化，現在病情嚴重。」尤索夫還表示，卡德羅夫的病情已得到多個消息來源證實，而其發病原因並非是任何外力傷害造成的。

記者彭巧蓁／綜合報導

自俄烏戰爭展開以來，一直堅定支持普京的俄羅斯最強盟友、車臣領袖卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)，近日被傳病重，烏克蘭情報機構指卡德羅夫正在接受治療，情況危急。

烏克蘭軍事情報部門代表尤索夫(Andriy Yusov)對烏克蘭媒體《Obozrevatel》表示：「有消息稱，卡德羅夫現在病情嚴重。」尤索夫還表示，卡德羅夫的病情已得到多個消息來源證實，而其發病原因並非任何外力傷害所造成的。

有傳卡德羅夫一直有吸毒習慣，過去數月健康狀況一直欠佳，甚至出現腎臟問題，外界一度猜測他曾遭人落毒。

曾公開支持俄羅斯攻打烏克蘭

卡德羅夫從2007年以來一直擔任車臣領袖，而自2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島以來，卡德羅夫一直是普京最忠實的盟友，向來不避諱在公開場合大力支持俄羅斯的全面入侵，並將其稱為「大聖戰」，他甚至呼籲俄羅斯對烏克蘭使用核武。

據《每日野獸報》報道，卡德羅夫對普京的忠誠，為他贏得「普京的士兵」和「普京的鬥犬」等稱號。而實際上，卡德羅夫也的確在俄烏戰爭中擔任上將。據悉車臣部隊與俄羅斯國防部是有簽訂合約的，與華格納集團的模式不一樣。

 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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