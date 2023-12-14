普京無面！召開年度記者會 大屏幕驚見侮辱訊息促下台 嘲活於平行時空

俄羅斯總統普京周四在莫斯科召開年度大型記者會，除回答記者提問外，亦進行直播連線，讓民眾有機會親口表達訴求，然而竟當眾「受辱」。 俄國國營傳媒指大會事前總共收到民眾約200萬條提問。據英媒指，大會的大屏幕亦展示了由相信是民眾透過手機短訊(SMS)發出訊息，以作場邊起點綴作用，普京不會回答。 然而屏幕有關訊息未知是否「百密一疏」，被發現不少脫離了主旋律。

普京｜大屏幕驚見訊息「別再角逐連任總統」 出現在屏幕上的訊息包括，「別再角逐連任總統……讓路給年輕人！」「為何你的『現實世界』跟我們所住的不一樣？」亦有人留言說︰「這提問應該不會被展示吧！我想知道的是，我們的總統何時才會把注意力放在國內？我們沒有教育、沒有醫療。前面是深淵。」