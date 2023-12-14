普京無面！召開年度記者會 大屏幕驚見侮辱訊息促下台 嘲活於平行時空

俄羅斯總統普京周四在莫斯科召開年度大型記者會，除回答記者提問外，亦進行直播連線，讓民眾有機會親口表達訴求，然而竟當眾「受辱」。
俄國國營傳媒指大會事前總共收到民眾約200萬條提問。據英媒指，大會的大屏幕亦展示了由相信是民眾透過手機短訊(SMS)發出訊息，以作場邊起點綴作用，普京不會回答。
然而屏幕有關訊息未知是否「百密一疏」，被發現不少脫離了主旋律。
普京｜大屏幕驚見訊息「別再角逐連任總統」
出現在屏幕上的訊息包括，「別再角逐連任總統……讓路給年輕人！」「為何你的『現實世界』跟我們所住的不一樣？」亦有人留言說︰「這提問應該不會被展示吧！我想知道的是，我們的總統何時才會把注意力放在國內？我們沒有教育、沒有醫療。前面是深淵。」
另有人提到國內物價︰「青瓜要900盧布一公斤，蕃茄要950盧布，我弄個沙律都要1,500盧布，也不要提水果了。令物價正常吧！」有人則提到貪污問題，「要容忍Gazprom(俄天然氣公司)的貪污至何時？」
普京｜普京誓要烏克蘭去軍事化 才有和平
普京上周宣布將在明年3月競逐連任，尋求展開第5個總統任期。他在記者會上談及烏克蘭戰事，指烏方曾稱要大舉反攻，到如今未見成果，反而是俄軍幾乎在整條戰線都有改善。他並重申，北約迫近俄國邊界、想吸納烏克蘭加入，是迫使俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動的原因，聲言烏克蘭變得中立、去納粹化及去軍事化時，才會有和平。普京又稱，俄方願與美國建立關係，但美國的帝國主義政策阻礙兩國發展，目前未見關係改善的條件。