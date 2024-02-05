智利奪命山火增至112人死　人數恐再攀升(更新/有片)

智利中部瓦爾帕萊索大區近日發生山火，死亡人數增至112人，1,100間房屋被毀，至少1,600人失去家園。據報約370人仍然失蹤，兩個省進入緊急狀態，智利總統博里奇(Gabriel Boric)警告，死亡人數將大幅增加。
智利中部自上周五(2日)起發生山林大火，當中以沿海旅遊城市比尼亞德爾馬的山火最為嚴重。當局出動最少19架直升機，以及約1,400名消防員救火，又派軍人協助，但由於高溫乾旱加上大風，增加救援難度。當地一個建於1931年的著名植物園亦在星期日被山火摧毀。受山火引發停電影響，位於當地屬全國第二大的阿空加瓜煉油廠已從星期五起關閉，但煉油廠未受山火波及。
當局：不排除由蓄意縱火引起
博里奇周日(4日)到發生山火的瓦爾帕萊索大區視察，期間到醫院會見醫護人員及探望傷者。博里奇宣布，周一起全國哀悼兩天，他指，火勢減弱後，當局將更了解受災情況，遇難人數將再增加。當局指，由於有4個火場是同時起火，不排除由蓄意縱火引起。
網上影片顯示，火災後的街到一片狼藉，隨可見燒剩車架的汽車殘骸，用木板搭建的房屋只剩鐵皮或支架。
🤔Photos and video of the consequences of fires in Chile, which are increasingly burning out populated areas, have emerged pic.twitter.com/JZBrZTSqsM— Truthseeker (@Xx17965797N) February 4, 2024