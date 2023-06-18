智利發現新品種鴨嘴龍 證棲息範圍比估算更大

科學家在智利南部發現草食性恐龍品種的遺骸化石，過去從未在南半球見過，經過10年研究，確認是新品種鴨嘴龍。這項新發現推翻了長久以來對於鴨嘴龍分布範圍的看法。
路透社報道，這恐龍品種命名為Gonkoken nanoi，身長可達4米，體重可達1噸，生活在7,200萬年前的南半球南端，即現在的智利巴塔哥尼亞地區(Patagonia)。這項研究在《科學先端》(Science Advances)期刊發表。
參與研究的智利大學古生物學網絡計劃主任瓦爾加斯(Alexander Vargas)表示：「這些恐龍看起來很輕盈，可以輕易以兩腳或4腳著地的方式，取得高處或地面上的植物來吃。」
鴨嘴龍屬白堊紀時期
研究發現，巴塔哥尼亞曾是鴨嘴龍的棲息地。鴨嘴龍在1億4,500萬年至6,600萬年前的白堊紀時期，常見於北美、亞洲和歐洲，瓦爾加斯指，科學家感到十分驚訝，這種恐龍竟然存在於偏遠的智利南部，接下來必須「了解這些恐龍的祖先是怎麼去到那裡」。
Gonkoken nanoi是在智利發現的第5個恐龍品種，科學家在2013年發現了牠，隨後展開長達10年的研究。
研究主要作者阿拉康(Jhonathan Alarcon)表示，他們起初以為那些骸骨和其他南美鴨嘴龍屬於同一群體，但隨著持續研究才意識到，這是前所未有的發現。
他說，研究員掘出逾百片骸骨化石，再由科學家確認其屬於同一物種，並以現有研究來比對，驗證這確實是新品種。