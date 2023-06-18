智利發現新品種鴨嘴龍 證棲息範圍比估算更大

科學家在智利南部發現草食性恐龍品種的遺骸化石，過去從未在南半球見過，經過10年研究，確認是新品種鴨嘴龍。這項新發現推翻了長久以來對於鴨嘴龍分布範圍的看法。

路透社報道，這恐龍品種命名為Gonkoken nanoi，身長可達4米，體重可達1噸，生活在7,200萬年前的南半球南端，即現在的智利巴塔哥尼亞地區(Patagonia)。這項研究在《科學先端》(Science Advances)期刊發表。

參與研究的智利大學古生物學網絡計劃主任瓦爾加斯(Alexander Vargas)表示：「這些恐龍看起來很輕盈，可以輕易以兩腳或4腳著地的方式，取得高處或地面上的植物來吃。」