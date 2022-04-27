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國際
2022-04-27 11:42:00

智障男運毒星洲被囚13年今早已遭處決

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馬來西亞34歲智障男子達馬林加姆(Nagaenthran K Dharmalingam)，於2009年運毒至新加坡時被捕，被判死刑；其母親向法院提出上訴，最終被駁回。達馬林加姆的家人說，達馬林加姆今早已於樟宜監獄被處決。

智障男運毒星洲被囚13年今早已遭處決。(網上圖片)

智障男運毒星洲被囚13年今早已遭處決。(網上圖片)

新加坡法庭昨日的作出終極裁決。達馬林加姆的母親，在親友早前和人權分子陪同下步出法院，神情哀傷。她批評審訊不公平，指主審首席大法官在她兒子當年被定罪時擔任總檢察長，存在利益衝突。裁決前一晚，新加坡有民眾在法院外集會，聲援達馬林加姆等死囚。

曾代表達馬林加姆的律師M RaviTwitter上對處決表示悲痛。

達馬林加姆的母親，在親友早前和人權分子陪同下步出法院，神情哀傷。(網上圖片)

達馬林加姆的母親，在親友早前和人權分子陪同下步出法院，神情哀傷。(網上圖片)

被囚逾13 多次上訴無效

2009年只有21歲的達馬林加姆，販運約43克海洛英到新加坡被捕，翌年被判死刑。其律師及人權組織認為，納加德蘭智商只有69屬輕度智障，且患有「專注力失調及過度活躍症」(ADHD)，多次上訴。但法庭指他在犯案時，清楚知道自己的行為，不採納相關證供。

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