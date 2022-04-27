智障男運毒星洲被囚13年今早已遭處決

馬來西亞34歲智障男子達馬林加姆(Nagaenthran K Dharmalingam)，於2009年運毒至新加坡時被捕，被判死刑；其母親向法院提出上訴，最終被駁回。達馬林加姆的家人說，達馬林加姆今早已於樟宜監獄被處決。

新加坡法庭昨日的作出終極裁決。達馬林加姆的母親，在親友早前和人權分子陪同下步出法院，神情哀傷。她批評審訊不公平，指主審首席大法官在她兒子當年被定罪時擔任總檢察長，存在利益衝突。裁決前一晚，新加坡有民眾在法院外集會，聲援達馬林加姆等死囚。

曾代表達馬林加姆的律師M Ravi於Twitter上對處決表示悲痛。