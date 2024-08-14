曼谷的士司機索110港元小費爆爭執 怒斬女乘客致頭部骨折

泰國曼谷發生的士司機斬乘客血案，女乘客多處中刀，頭部骨折腦出血，仍在深切治療部留醫，司機(小圖)及後投案。(網上圖片)

泰國曼谷發生的士司機斬乘客的血案，一名50歲司機接載兩名當地人和一名新加坡人期間索取500泰銖（約112港元）清潔小費遭拒，竟持刀攻擊其中一名女乘客，她多處中刀，頭部骨折腦出血，仍在深切治療部留醫，司機及後投案。

泰媒報道，43歲女傷者萬彭與一名新加坡朋友，本月9日晚上參加另一名朋友伊薩拉蓬的生日派對，派對在翌晨1時40分結束後，3人一同坐透過叫車程式預約的的士離開。當時伊薩拉蓬和新加坡籍朋友坐在後座，萬彭則坐在副駕駛座。3人上車後，司機便因抱怨找不到上車地點而大發雷霆，態度惡劣不耐煩。途中萬彭因酒後想吐，要求司機停車讓她吐在路邊，司機雖同意停車，但仍不斷抱怨。