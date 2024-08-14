曼谷的士司機索110港元小費爆爭執 怒斬女乘客致頭部骨折

泰國曼谷發生的士司機斬乘客的血案，一名50歲司機接載兩名當地人和一名新加坡人期間索取500泰銖（約112港元）清潔小費遭拒，竟持刀攻擊其中一名女乘客，她多處中刀，頭部骨折腦出血，仍在深切治療部留醫，司機及後投案。
泰媒報道，43歲女傷者萬彭與一名新加坡朋友，本月9日晚上參加另一名朋友伊薩拉蓬的生日派對，派對在翌晨1時40分結束後，3人一同坐透過叫車程式預約的的士離開。當時伊薩拉蓬和新加坡籍朋友坐在後座，萬彭則坐在副駕駛座。3人上車後，司機便因抱怨找不到上車地點而大發雷霆，態度惡劣不耐煩。途中萬彭因酒後想吐，要求司機停車讓她吐在路邊，司機雖同意停車，但仍不斷抱怨。
事主酒後嘔吐 司機斥「耽誤時間」
萬彭打開車窗將頭伸出車外用膠袋接住嘔吐物。但司機隨後稱因耽誤時間，要求3人額外支付500泰銖的小費。萬彭和伊薩拉蓬認為他們沒有弄髒車輛，拒絕支付。
雙方最終協議只支付200泰銖（約45港元），並要求司機停車。3人準備換乘另一輛的士，然而她們下車後，司機突然尾隨持刀衝來攻擊萬彭，斬傷其頭部與肩膀，及後離開現場。萬彭傷勢嚴重，頭部要縫超過20針，顱骨骨折且有腦出血，手臂和手部也有多處刀傷。
司機及後向警方投案，他聲稱當時是因為乘客將200泰銖丟給他，覺得被羞辱，再加上家裡有懷孕的妻子和兩個孩子，經濟壓力很大，他才會一時失控做出這種行為，對所作所為感到抱歉，並希望到醫院向受害者道歉。