最辣辣椒｜美國男培育新品種辣椒Pepper X　健力士認證「世上最辣」全球僅5人吃完

美國南卡羅萊納州的辣椒專家柯里（Ed Currie）培育出一種名為「Pepper X」的新品種辣椒，據說辣度比警方用來制伏罪犯的胡椒噴霧更辣，打破了自己保持的世界紀錄。 本月9日，「Pepper X」被健力士世界紀錄認證為世界上最辣的辣椒，柯里用了長達十年的時間才培育出這種完美辣椒，他說「Pepper X」可以提供「即時、殘酷的熱量」。

Pepper X辣度平均為269萬 柯里回想自己第一次嚐試「Pepper X」，他表示吃完後嘴巴整整辣了三個半小時，接著開始痙攣：「那些痙攣太可怕了。我在雨中平躺在大理石牆上大約一個小時，痛苦地呻吟。」柯里也是迄今為止僅有的五位吃完整個「Pepper X」的其中一人。 辣椒的辣度是以「史高維爾辣度單位」（Scoville Scale）來測量辣椒素含量。零是完全不辣，而普通墨西哥辣椒的含量約為5千。大約25年前的記錄保持者哈瓦那辣椒通常數量會超過10萬、前任健力士世界紀錄冠軍卡羅萊納死神椒的史高維爾辣度為164萬。

Pepper X的紀錄則是平均269萬。相比之下，警方通常配備的胡椒噴霧約為160萬，防熊噴霧則為220萬。 警告辣椒愛好者不要過於自信 對柯里來說，培育出世界上最辣的辣椒已經是他長年來的夢想。從第一次雜交實驗到真正成功種出「Pepper X」花了10 年時間，其中包括五年的測試。 雖然希望人們多吃辣椒，並認為辣椒素的刺激對人體有益，不過他也警告，大多數吃辣挑戰都是愚蠢的，並警告辣椒愛好者不要過於自信，切勿輕易就挑戰卡羅萊納死神椒或Pepper X。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章