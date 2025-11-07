最長壽夫妻合共216歲破世界紀錄！結婚83年幸福秘訣曝光（有片）

《紐約郵報》報道，一對來自美國紐約的夫妻—Eleanor Gittens和Lyle Gittens，他們分別以107歲和108歲的高齡，合計216歲又132天的年紀，獲健力士世界紀錄認證為「全球最長壽夫妻」及「史上最年長夫妻」兩項世界紀錄。他們長壽婚姻的秘訣，僅是簡單的「彼此相愛」。
注重教育見多識廣
據報道，這對結婚超過83年的夫妻，本周也被年齡紀錄追蹤組織LongeviQuest認證為「全球婚齡最長夫妻」。他們的孫兒哈桑尼（Hasani Gittens）表示，他們熱愛生活，也彼此相愛，還喜歡美食。他補充道：「他們是夥伴關係的典範，兩人都非常聰明且見多識廣，也都非常重視教育。」
二戰結束前結婚
這對夫妻於1941年在克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta University）求學時相識，並於1942年6月4日在佛羅里達州布雷登頓結婚。這對勤勞的夫妻在1950年代開始養成每晚共飲一杯馬天尼雞尾酒的習慣。據哈桑尼透露，如今他們延續傳統，午餐時會喝Modelo啤酒或一杯紅酒，他的祖父母奉行適度原則，喜歡一起烹飪各種美食。
當被問及婚姻長壽的秘訣時，Eleanor Gittens表示：「我們就是融合在一起...我們彼此相愛。」而Lyle回答同樣問題時則表示：「我愛我的妻子，就這麼簡單。」這對夫妻在先前保持「最長壽夫妻」紀錄的甸奴（Manoel Angelim Dino）於去年10月去世後，獲得了這稱號。
