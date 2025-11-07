最長壽夫妻合共216歲破世界紀錄！結婚83年幸福秘訣曝光（有片）

《紐約郵報》報道，一對來自美國紐約的夫妻—Eleanor Gittens和Lyle Gittens，他們分別以107歲和108歲的高齡，合計216歲又132天的年紀，獲健力士世界紀錄認證為「全球最長壽夫妻」及「史上最年長夫妻」兩項世界紀錄。他們長壽婚姻的秘訣，僅是簡單的「彼此相愛」。

注重教育見多識廣

據報道，這對結婚超過83年的夫妻，本周也被年齡紀錄追蹤組織LongeviQuest認證為「全球婚齡最長夫妻」。他們的孫兒哈桑尼（Hasani Gittens）表示，他們熱愛生活，也彼此相愛，還喜歡美食。他補充道：「他們是夥伴關係的典範，兩人都非常聰明且見多識廣，也都非常重視教育。」