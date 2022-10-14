朝鮮半島｜北韓凌晨再射彈道導彈　向兩韓邊境射約170發炮彈

朝鮮半島局勢持續緊張，據報北韓昨晚派出至少10架戰機飛到兩韓邊境，在凌晨發射1枚彈道導彈，前後時間又分別向黃海及東海發射約170發炮彈。日本防衛省表示，北韓發射的短程彈道飛彈落入日本專屬經濟區以外。北韓軍方發言人指責，南韓昨日在兩韓邊境地區進行約10小時火炮射擊，煽動軍事緊張局勢，北韓人民軍以有力的軍事反制措施，向韓方發出嚴厲警告。

南韓軍方表示，北韓凌晨1時49分由首都平壤地區向東部海域發射1枚短程彈道導彈，飛行約700公里後落入海，而在發射導彈前，北韓在凌晨1點20分，向黃海發射約130發炮彈，之後在凌晨近3時，向東海方向發射約40發炮彈，炮彈分別落在東部和西部緩衝區，即兩韓海上邊界。北韓在發射導彈前，派出約10架戰機，由晚上10時30分至午夜12時20分，飛到兩韓邊境以北約12公里。南韓軍方出動F-35A隱形戰機及其他戰機升空應對。