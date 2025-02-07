未受斷電影響 KK園早有準備 泰總理：願與中國加強合作打擊電騙

國家主席習近平周四在北京會見到訪的泰國總理佩通坦，習近平讚揚泰方採取有力措施打擊網上賭博及電騙。佩通坦強調，願意跟中方及其他鄰國加強執法合作，打擊網賭電騙等跨境犯罪。在中方施壓下，泰國切斷緬甸5個邊境地區的電力供應，包括KK詐騙園區所在的妙瓦底(Myawaddy)，但據報詐騙集團早已準備好發電機和太陽能板，地方政府也計劃向老撾洽購供電。

泰國周三切斷妙瓦底、帕亞通祖(Payathongzu)、大其力(Tachileik)等5個緬甸邊境地區供電。《曼谷郵報》等媒體報道，詐騙園區未受明顯影響，他們早有準備，備有發電機，個別地區陸續恢復供電，其中大其力已計劃向老撾買電，三大電訊公司亦繼續提供手機訊號，確保通訊不會中斷。但因擔心燃料短缺，大其力居民湧到油站入油，令油價翻倍，居民在黑暗中度過一晚，部分人以發電機或太陽能系統維持電力。