未受斷電影響 KK園早有準備 泰總理：願與中國加強合作打擊電騙

國家主席習近平周四在北京會見到訪的泰國總理佩通坦，習近平讚揚泰方採取有力措施打擊網上賭博及電騙。佩通坦強調，願意跟中方及其他鄰國加強執法合作，打擊網賭電騙等跨境犯罪。在中方施壓下，泰國切斷緬甸5個邊境地區的電力供應，包括KK詐騙園區所在的妙瓦底(Myawaddy)，但據報詐騙集團早已準備好發電機和太陽能板，地方政府也計劃向老撾洽購供電。
泰國周三切斷妙瓦底、帕亞通祖(Payathongzu)、大其力(Tachileik)等5個緬甸邊境地區供電。《曼谷郵報》等媒體報道，詐騙園區未受明顯影響，他們早有準備，備有發電機，個別地區陸續恢復供電，其中大其力已計劃向老撾買電，三大電訊公司亦繼續提供手機訊號，確保通訊不會中斷。但因擔心燃料短缺，大其力居民湧到油站入油，令油價翻倍，居民在黑暗中度過一晚，部分人以發電機或太陽能系統維持電力。
居民囤油 油價猛升
KK園區所在的妙瓦底，跨境商業活動如常，但居民也開始囤油。帕亞通祖油價持續上升，一些娛樂場所因斷電停業，但對中資賭場及娛樂場所影響有限，因為他們都有後備發電機。報道指，泰國軍方指示三支邊防部隊防範可能有大批來自斷電地區的難民偷渡入境，醫院和收容中心亦須做好接收準備。
此外，泰國最大國營石油公司表示願意配合政府，準備好停止向緬甸出口燃油，緬甸軍方則稱，願意與泰國合作打擊犯罪。泰媒指，斷電對緬甸邊境城鎮有一定影響，但打擊詐騙集團的成效卻受到質疑。事實上，泰國過去曾多次切斷緬甸邊境詐騙園區供電，但即使停電，詐騙集團仍可利用柴油發電機供電，甚至使用馬斯克的「星鏈」(Starlink)衛星網絡來維持運作。
習近平：中方讚賞泰方採取有力措施
泰國總理佩通坦周三起訪問中國4天，她此行重點之一是向中方保證加強打擊電騙集團。會面期間，習近平強調中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。佩通坦表示，願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施打擊網賭電詐等跨境犯罪。