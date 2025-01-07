杜魯多宣布落台 辭任黨魁 留任加拿大總理至選出新領導人(更新)

00:05 更新內容 加拿大總理杜魯多在當地時間周一早上近11時(香港時間周二零時)宣布辭任執政自由黨黨魁，意味他將落台，結束長達9年執政。他將留任至自由黨選出新領導人，數月後才正式卸任總理。他並要求國會休會至3月24日。 傳媒較早前報道，杜魯多將在周三執政自由黨全國黨團會議舉行前宣布退位，最快在周一，以免外界認為他遭黨員逼宮。杜魯多的執政地位上月因副總理兼財長方慧蘭辭職而危危乎，兩人在應對候任美國總統特朗普關稅威脅上存分歧。選民對杜魯多的支持也下挫，民調顯示自由黨在今年大選中將落敗。為了扭轉劣勢，黨內要求杜魯多下台的聲音漸增。加拿大大選須在今年10月前舉行，自由黨黨魁換人，或引發外界要求提早大選。

杜魯多｜標誌加國一個時代結束 杜魯多任總理已有三個任期，其辭職將是加國政圈一個時代的結束。他2015年出乎意料地帶領民調排第三位的自由黨勝出大選，以43歲之齡成為總理，年輕的面貌為政壇帶來一股新風氣。他承諾採取開放的移民政策、向富人加稅和應對氣候變化。但首個任期已備受醜聞困擾，近年因為生活成本上漲，以及他管治作風，令他民望下跌。十多名自由黨國會議員要求他辭職，有三分二選民則對其施政不滿意。 杜魯多｜新總理將面對特朗普關稅威脅 去年9月民調顯示，僅26%受訪者稱他是總理首選，落後保守黨對手博勵治19個百分點。過去僅兩名加拿大總理能連續執政4個任期。45歲的博勵治向選民承諾減稅、打擊通脹和保護個人自由。若杜魯多落台，新任總理將要在貿易上與特朗普周旋，後者揚言若加拿大不堵截非法移民和毒品流入美國，將向加拿大產品徵25%關稅；已辭任財長方慧蘭形容這將是巨大挑戰，並稱杜魯多知會她不想其再任政府的最高級經濟顧問。