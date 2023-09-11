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2023-09-11 19:24:17

東京中學校長涉校內拍女生淫褻片摸下體被捕 學生震驚：校長很友善

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北村比左嘉現任職東京練馬區立三原台中學(右)校長。(互聯網)

北村比左嘉現任職東京練馬區立三原台中學(右)校長。(互聯網)

日本發生令人齒冷的教職員風化案。日本放送協會(NHK)TBS電視台等媒體周一(11)報道，東京練馬區立三原台中學校長、55歲的北村比左嘉涉嫌違反《兒童色情物品禁止法》被警方拘捕，案件由女學生舉報揭發。

女學生匿名舉報

東京警方周日(10日)公布案情，表示一名女學生去年11月透過「教職員性暴力」諮詢單位匿名舉報遭受北村比左嘉猥褻，該單位立即展開調查，東京都教育委員會今年4月亦啟動調查。東京警方其後接到教育委員會通報，今年7月對北村比左嘉展開刑事調查。

東京練馬區立三原台中學。(互聯網)

東京練馬區立三原台中學。(互聯網)

警員搜查校長室

警員在北村比左嘉住所及現職學校的校長室搜出一部攝影機，內裡儲存大量淫褻照片和影片，當中包括北村觸摸女學生下體以及女學生裸體影像，拍攝的地點包括校長室等學校室內空間。報道指，舉報的女生是北村之前任職的另一所中學的學生。

北村接受警方調查時承認影片中的是他任教學校的學生，稱「我替之前任教中學的學生拍攝那些照片」。他也供稱，拍攝時覺得以後還想拿出來重看，所以把照片和影片保存下來。警方仍在調查全案。

學生反應

NHK報道，一名認識北村的學生對事件感到震驚，因為校長平日表現友善，跟他打招呼總是以微笑回應。

根據警視廳資料，去年日本有50名教師涉及拍攝或藏有兒童色情影像，或猥褻、性侵未成年人士被捕。

北村比左嘉涉嫌違反《兒童色情物品禁止法》被警方拘捕。(互聯網)

北村比左嘉涉嫌違反《兒童色情物品禁止法》被警方拘捕。(互聯網)

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