東京區議員選舉　驚見候選人不雅海報

本港立法會換屆選舉12月7日投票，候選人都盡力展現最佳一面，爭取選民支持。日本東京葛飾區則於上周日(9日)剛舉行議員選舉，詎料竟有候選人穿著形似男性生殖器的玩偶裝拍攝海報並張貼，然而，由於未經對方同意不得私自撕掉，不雅圖片在整個選舉期間展示在居民面前。

綜合報道，葛飾區選舉管理委員會2日公告改選相關事項後，這張不雅圖片旋即被張貼在區內48處海報板上，沒過多久就有大量民眾投訴，指稱讓小孩看到非常不好，希望能撤除海報。東京警視廳3日對該名候選人發出警告，要求他將海報移除，不過，候選人在部分海報上採取以紙張遮蓋、用筆塗黑等方式處理，還有不少到了選舉日當天仍保持原樣。葛飾區選管會人員無奈地表示，競選海報為參選人所有，未經對方同意不得私自撕掉，使得不雅圖片在整個選舉期間展示在居民面前。