東京地鐵車長駕駛時忘記閂咪　「直播」開車唱歌

日本社交媒體上近日有一條影片，一名乘客在乘坐東京地鐵副都心線期間，列車的車長忘記了關閉廣播的咪高峰，結果在行程中向乘客就播放了他在駕駛室哼歌，引起了網民的熱話。

在社交媒體X上，有日本網民分享了一段影片。影片雖然就只拍着車箱的地板，不過就聽到廣播中唱着歌。日本媒體就向東京地鐵的公關進行查問，公關承認是因為車長忘記了關閉咪高峰，並指車長解釋這其實是避免在駕駛室內打瞌睡的方法，公司就表示對乘客可能造成的不安致歉。