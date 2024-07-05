東京地鐵車長駕駛時忘記閂咪　「直播」開車唱歌

日本社交媒體上近日有一條影片，一名乘客在乘坐東京地鐵副都心線期間，列車的車長忘記了關閉廣播的咪高峰，結果在行程中向乘客就播放了他在駕駛室哼歌，引起了網民的熱話。
在社交媒體X上，有日本網民分享了一段影片。影片雖然就只拍着車箱的地板，不過就聽到廣播中唱着歌。日本媒體就向東京地鐵的公關進行查問，公關承認是因為車長忘記了關閉咪高峰，並指車長解釋這其實是避免在駕駛室內打瞌睡的方法，公司就表示對乘客可能造成的不安致歉。
車掌がマイク切り忘れて歌ってんの死ぬ pic.twitter.com/xjp6p6ftGA— さ^2 さくいおん (@bonjyuru_iso) July 2, 2024
影片是在星期二（2日）的時間上載到X，不過網民都能理解車長唱歌的原因。不過網民就表示，覺得這樣聽着車長唱歌也很有趣，亦有人覺得車長很可愛，也有人認為這樣地工作也很快樂。亦有網民調查車長唱的是甚麼歌曲，有指是日本職業棒球隊北海道日本火腿鬥士的應援歌，因此估計車長是火腿鬥士的球迷。
地鐵公司解釋是避免睡著的方法
根據東京地鐵的解釋督指，涉事列車是在周二下午1時30分，前往川越市的列車，片段是在北參道站至新宿三丁目站之間拍攝，當時車長就是忘記了關閉廣播的咪高峰而播出了車長哼歌。公司解釋，因為地鐵車長長期要在黑暗的地下空間工作，因此日常需要操取方法避免在車內睡着，有時會以大聲確認指示，或是不時變換駕駛的姿勢等等，一切都由車長決定。公司又表示，雖然沒有禁止車長唱歌，但是對事件可能引起乘客不安致歉。