東京2男登飛驒山失聯 靠飲溪水維生 其中一人獨自下山求救

本港17歲男學生曾憲哲在山林迷路，失蹤8日後獲救，期間僅喝溪水維生，日本亦發生同樣令人振奮的登山救援一例。東京兩名男子本月18日赴長野縣飛驒山脈登山，自翌日傍晚起失聯，其中一人數天後自行下山求救，警方直至本周二(24日)上午終於尋獲另一人，兩人均平安無事。他們受困深山期間吃完攜帶的食物後，靠飲溪水維生。

給家人傳短訊後失聯

長野縣警方表示，兩名男性來自東京，分別是居於稻城的23歲大學生以及家住世田谷區的26歲自僱者，他們結伴登上飛驒山脈海拔2,841米的三俣蓮華岳時失聯。

警方指，兩人本月18日從長野縣大町市七倉登山口入山，原訂行程為兩日一夜，但從19日傍晚起失聯，之前最後一個傳給家人的短訊，表示「要多住一晚」。