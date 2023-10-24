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國際
2023-10-24 19:21:36

東京2男登飛驒山失聯 靠飲溪水維生 其中一人獨自下山求救

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男大學生受困山上，棲身帳幕，終被警方發現。(互聯網)

男大學生受困山上，棲身帳幕，終被警方發現。(互聯網)

本港17歲男學生曾憲哲在山林迷路，失蹤8日後獲救，期間僅喝溪水維生，日本亦發生同樣令人振奮的登山救援一例。東京兩名男子本月18日赴長野縣飛驒山脈登山，自翌日傍晚起失聯，其中一人數天後自行下山求救，警方直至本周二(24)上午終於尋獲另一人，兩人均平安無事。他們受困深山期間吃完攜帶的食物後，靠飲溪水維生。

給家人傳短訊後失聯

長野縣警方表示，兩名男性來自東京，分別是居於稻城的23歲大學生以及家住世田谷區的26歲自僱者，他們結伴登上飛驒山脈海拔2,841米的三俣蓮華岳時失聯。

警方指，兩人本月18日從長野縣大町市七倉登山口入山，原訂行程為兩日一夜，但從19日傍晚起失聯，之前最後一個傳給家人的短訊，表示「要多住一晚」。

登山路徑。(互聯網) 七倉登山口。(互聯網) 七倉登山口。(互聯網) 登山路徑。(互聯網) 警方直升機從高空搜索。(互聯網) 警方直升機從高空發現失聯男子位置。(互聯網) 警員從直升機落地後發現失聯男子。(互聯網) 直升機把男子吊起，送往安全地點。(互聯網) 山上現場狀況。(互聯網)

男子下山自救

警方接獲家人報案指兩人失聯後，即登山搜索，但一直未有發現，直至周一(23)晚，自僱男子從七倉登山口獨自下山求救，救援行動才有突破。警方其後根據他提供的資訊再登山搜救，警用直升機終在周二(24)早上6時半左右在海拔約2,200米處尋獲男大學生，立即將他送往松本市內的醫院治理，所幸他送院時清醒，可與人對話。兩人接受身體檢查，均沒有大礙。

警方表示，兩人原本想攀登三俣蓮華岳卻迷路，在山上住在帳幕裡，吃完攜帶的3日份量食物後，自本月21日起靠飲溪水維生。報道指，兩人的登山路徑部分路段積雪，警方將詳細調查他們受困深山的經過。

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