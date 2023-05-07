查理斯三世加冕禮｜「持劍女神」搶鏡成熱話 真身原來是她(有片)

英國新國王查理斯三世的加冕典禮已圓滿結束，除查理斯本人外，當日尚有另一名「焦點人物」——持劍走在查理斯前方的女子，有留意英國政壇者或許會知道她是誰。
該位「持劍女神」當日舉著一把鑄於十七世紀的「國家之劍」(Sword of State)步入西敏寺教堂。該劍重達8磅、長4呎，上面鑲有寶石，充滿古典美。其後她換上另一把象徵王室權力及能分辦善惡的「獻納之寶劍」(The Jewelled Sword of Offering)，呈上給查理斯。之後再由她拿著「獻納之寶劍」直至加冕禮完成。
查理斯加冕｜莫佩琳成首位「持劍」女性
這位「持劍女神」的真實身份，其實是執政保守黨的下議院領袖及樞密院院長莫佩琳(Penny Mordaunt)，因樞密院被視為英國國王顧問，因此由她「持劍」，成為英國歷史上首位在國王加冕禮上擔起這重任的女性。莫佩琳曾擔國防大臣，去年曾有意問鼎首相，但在保守黨黨魁競選輸給辛偉誠。
查理斯加冕｜莫佩琳被指似「星戰」人物
49歲的莫佩琳的「持劍」表現備受讚賞，不少網民指她很穩定，未有因寶劍太重而搖晃。另有人說穿起藍綠色連衣裙和斗篷的她，似足《星球大戰》角色，說「願原力與莫佩琳同在」(May the Force be with Penny)；有電視節目主持則大讚莫佩琳的健身教練做得好，笑言不如訓練她，「讓她參加奧運」。
莫佩琳較早前曾接受訪問，直指國家之劍「非常重」，但曾任皇家海軍後備軍的她稱有能力應付，但她也透露「我有為此做掌上壓訓練」，並說曾拿著重量一樣的複製品練習，對能擔此重任感到榮幸。