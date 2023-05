查理斯三世加冕禮｜「持劍女神」搶鏡成熱話 真身原來是她(有片)

該位「持劍女神」當日舉著一把鑄於十七世紀的「國家之劍」(Sword of State)步入西敏寺教堂。該劍重達8磅、長4呎,上面鑲有寶石,充滿古典美。其後她換上另一把象徵王室權力及能分辦善惡的「獻納之寶劍」(The Jewelled Sword of Offering),呈上給查理斯。之後再由她拿著「獻納之寶劍」直至加冕禮完成。

查理斯加冕|莫佩琳被指似「星戰」人物

49歲的莫佩琳的「持劍」表現備受讚賞,不少網民指她很穩定,未有因寶劍太重而搖晃。另有人說穿起藍綠色連衣裙和斗篷的她,似足《星球大戰》角色,說「願原力與莫佩琳同在」(May the Force be with Penny);有電視節目主持則大讚莫佩琳的健身教練做得好,笑言不如訓練她,「讓她參加奧運」。

莫佩琳較早前曾接受訪問,直指國家之劍「非常重」,但曾任皇家海軍後備軍的她稱有能力應付,但她也透露「我有為此做掌上壓訓練」,並說曾拿著重量一樣的複製品練習,對能擔此重任感到榮幸。