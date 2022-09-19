查理斯三世被兜口兜面話「不是我的國王」　保鑣極速擋駕(有片)

英國女王伊利沙伯二世本月8日逝世，查理斯三世隨即繼位，並於本月10日登基。不過，查理斯上周六(17日)於威爾斯最大城卡迪夫(Cardiff)，出席活動與民眾致意時，卻被現場一名圍觀的男子兜口兜面話：「這(你)不是我的國王」(Not My King)。見慣場面的查爾斯當下直覺地叫了「喔」一聲之後，他身旁的保鑣以迅雷不及掩耳之速度，攝在查理斯與那男子之間，保鑣高大的身形亦將那男子完全遮蓋，查理斯三世也就繼續與其他民眾握手致意。

綜合報道，新英王查理斯三世受歡迎的程度，向來不如已故女王伊利沙伯二世，部分反王室的民眾，亦趁機會表達對君主制的不滿。網上影片顯示，那男子站在群眾中，趁查理斯三世走近時質問：「當我們無錢支付暖氣費的時候，我們還得要替你支付出處走的錢」。查理斯三世瞬即意識到那是示威者，當下直覺地叫了「喔」一聲之後，就移開腳步與其他民眾握手，與此同時，那人的身影已迅即被查理斯的一名身材高大的保鑣完全遮擋住，不過仍可以聽到那人仍大叫：「納稅人每年幫你比1億英鎊，這不是我的國王。」

查理斯三世獲贈原子筆被幽一默

反對王室的人也不只一個，當查理斯三世抵達卡迪夫城堡(Cardiff Castle)與他人進行會晤時，場外亦有一場小規模的抗議，有人舉起「廢除君主制」、「公民不是臣民」等標語。

不過，亦有不少人認為王室已變得親民，就如群眾當中有人突然向查理斯三世遞上一枝原子筆說：「以防萬一」，查理斯三世不假思索就順手地接過去，當他想通對方的意思後，哭笑不得的同時，仍端詳了那原子筆一會。查理斯三世早前被指因為墨水筆漏墨而埋怨。

根據YouGov上周公布的民調數據，查理斯三世的支持度由5月的32%，大幅增長至約63%，受訪者認為他會善盡己任。