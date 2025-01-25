柬埔寨華人富豪過年派錢觸發人踩人 至少4死6傷

喜事變悲劇！柬埔寨一名富豪23日在其豪華別墅派發新春紅包，吸引3,000人爭搶，隨後發生人踩人意外，造成至少4死6傷，法醫判斷死因為擁擠引發的缺氧窒息。

派發約77.4港元和2公斤稻米

《柬中時報》報道，事故發生於23日上午，地點位於金邊市一處別墅，別墅主人是當地華人富豪周速光，他每年農曆新年前，都會在別墅派利是。當天上午9時30分左右，約3千名民眾聚集在別墅外，等待領取利是，每人可獲約4萬瑞爾（約77.4港元）和2公斤稻米。

當別墅大門打開時，人群立即湧入，現場混亂導致10人暈倒，之後被送往醫院急救，其中4人不幸身亡，6人正在接受治療。