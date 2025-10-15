柬埔寨「殺豬盤」詐騙首腦陳志 遭美國充公150億美元比特幣

司法部充公陳志持有的150億美元(約1,170億港元)比特幣，為美國歷來最大筆充公財產。陳志被控串謀詐騙和串謀洗黑錢，若罪成最高可判監40年。財政部周二同步宣布制裁陳志，以及參與不法活動的逾100名關聯人士和實體。英國配合美國採取聯合行動，凍結陳志旗下網絡的資產；包括在倫敦的19個物業，其中一個為價值近1億英鎊(約10.37億港元)的辦公大樓，並與美國一樣對陳志實施制裁。

柬埔寨詐騙｜中國出生入籍柬埔寨英國 生活奢華投得畢加索名畫

38歲的陳志在中國出生，其後入籍柬埔寨，亦是英國公民。美檢控當局形容其創辦的太子集團是一個建基於人類受苦的犯罪集團，成立如監獄的詐騙園區，強迫被囚禁人士進行電騙，導致全球無數人受騙。法庭文件指，這些被迫詐騙的工人關在園區中的大型宿舍，周圍築有高牆與鐵絲網，形同「強迫勞動營」。陳志也直接參與對園區內人員施暴，曾經與下屬討論如何懲罰生事的工人，還在一則訊息中特別叮囑「不要打死人」。陳志用騙來的款項過著奢華生活，享受豪華旅遊和娛樂，例如買名錶、私人飛機和罕有的藝術品，包括從紐約拍賣行投得一幅畢加索名畫。