校園槍擊｜喬治亞州中學爆槍擊4死9傷　年僅14歲男槍手被捕(有片)

美國佐治亞州一間高中發生槍擊案，至少造成4人死亡，分別是兩名學生和兩名教師，另外9人受傷送院，警員當場拘捕一名涉案14歲男子，他將以成人身分受審判。

事發於當地周三(4日)上午約10時，在喬治亞州首府亞特蘭大附近溫德鎮 (Winder)的中學「Apalachee High School」校園內，該校1名男學生在校園內開槍掃射。網上流傳影片顯示，有學生走到課室暫避，直至警員到場。事發後大批警員到場封鎖校園，將傷者被送往醫院接受治療，並將學生疏散到運動場，附近的亞特蘭大市警方也加強了對學校及週邊區域的巡邏。當地電視台播出的畫面顯示，學校外的公路上停滿了家長們的車輛，他們希望能與孩子團聚。