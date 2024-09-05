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2024-09-05 09:03:00

校園槍擊｜喬治亞州中學爆槍擊4死9傷　年僅14歲男槍手被捕(有片)

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喬治亞州中學爆槍擊4死9傷，年僅14歲男槍手被捕。(AP)

喬治亞州中學爆槍擊4死9傷，年僅14歲男槍手被捕。(AP)

美國佐治亞州一間高中發生槍擊案，至少造成4人死亡，分別是兩名學生和兩名教師，另外9人受傷送院，警員當場拘捕一名涉案14歲男子，他將以成人身分受審判。

事發於當地周三(4)上午約10時，在喬治亞州首府亞特蘭大附近溫德鎮 (Winder)的中學「Apalachee High School」校園內，該校1名男學生在校園內開槍掃射。網上流傳影片顯示，有學生走到課室暫避，直至警員到場。事發後大批警員到場封鎖校園，將傷者被送往醫院接受治療，並將學生疏散到運動場，附近的亞特蘭大市警方也加強了對學校及週邊區域的巡邏。當地電視台播出的畫面顯示，學校外的公路上停滿了家長們的車輛，他們希望能與孩子團聚。

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事發後大批警員到場封鎖校園，將傷者被送往醫院接受治療，並將學生疏散到運動場。(AP) 事發後大批警員到場封鎖校園，將傷者被送往醫院接受治療，並將學生疏散到運動場。(AP) 學校外的公路上停滿了家長們的車輛，他們希望與子女團聚。(AP) 喬治亞州警方表示，疑犯為14歲男學生Colt Gray，他一遇警察後就立刻投降被捕，他將被起訴並以成人身分受審。(X)

14歲疑犯將以成人身分受審

喬治亞州警方表示，疑犯為14歲男學生Colt Gray，他一遇警察後就立刻投降被捕，他將被起訴並以成人身分受審，暫未透露他的犯案動機。當局目前仍在調查疑犯如何獲得槍擊事件中使用的槍支，並將其帶入阿巴拉契高中。該校去年招生近1,900 人，於今年81日開始上課。

總統拜登已聽取有關槍案的匯報，他向槍擊案的死者表示哀悼，他說一個本應歡樂的新學年發生可怕的槍擊案，提醒了大家槍支暴力如何撕裂社會，強調美國不能夠對槍擊案習以為常。

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