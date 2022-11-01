梨泰院人踩人｜5朋友慶祝萬聖節得2人回家 父母靈堂哭崩

南韓梨泰院人踩人慘劇的遇難者陸續設靈，首爾的殯儀館放滿年輕人遺體，在靈堂通道盡頭，沈(Sim)先生與妻子崩潰坐在梳化上，傷心到抬不起頭來。他們28歲兒子James的遺體在其中一個靈堂內，旁邊靈堂是兒子的朋友，兒子女友則在市內另一殯儀館。3人上周六晚與另外兩名朋友到梨泰院慶祝萬聖節，結果5人去只得2人回家。 梨泰院人踩人｜起身見兒子不在床上心知不妙 英國廣播公司(BBC)稱，James母親說，兒子是慶祝萬聖節的發起人，「他常常是活動搞手，喜歡與朋友晚上出外玩。」他們像很多父母一樣翌日起身，見子女不在床上已心知不妙，James叫兒子朋友打電話找他，結果是警員接聽。據悉，5人被困在窄巷人群中，兩名朋友拼命成功逃離，並爬到巷邊的欄杆上，不幸地James、女友和朋友Yoon逃不過一劫。母親說，James常到健身室舉重練大隻，不明白他為何救不了自己。

Park Ju-sung失去了識於兒時的20年朋友。(互聯網)

梨泰院人踩人｜「兒子與女友若生存下來，會很快結婚」 父親說，James與女友論及婚嫁，若他們生存下來，很快便會結婚。他是一名水喉匠，勤奮地工作，但失去兒子，他已了無生趣。James母親樂於向記者講述兒子生活點滴，但他的父親緊閉雙眼淚流不斷。父親說，「James是最好的哥哥，你叫我們細兒子如何適應沒有他的生活？」夫婦兩人還未有心情追究事故責任，「我們無力想其他事情，只會哭泣」。 在James靈柩旁，坐了6名讀書時認識的朋友，Park Ju-sung與James於8歲已認識，「我很怕醜，James是我唯一朋友。常常約我出去，並鼓勵我與他一起學習跆拳道，他幫助我變得更外向」。James的朋友Yoon於隔離房間設靈，他開有自己的公司，也喜歡探索新事物。Ju-sung說，Yoon常常自己一個人去酒吧，並喜歡與外國人交談，可以從中學習外語。Ju-sung一直羨慕Yoon的自信。

19歲Kim Dae-hui失去朋友心情沉重。(互聯網)