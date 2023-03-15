極度恐怖｜俄少年遭推落路軌　地鐵秒到輾過(有片)

俄羅斯地鐵上星期發生一宗恐佈施襲案，一名15歲少年在地鐵月台等候列車埋站時，被一名男子從後方推落鐵軌，列車亦剛剛駛至輾過。其他乘客隨即將行兇男子制服並交給警方，亦慶幸被推落路軌的少年只受到輕傷，奇蹟生存。

綜合報道，事發於上周四(9日) ，網上影片顯示，15歲少年當時正在莫斯科地鐵基輔站月台等車，他後方一名男子趁列車駛入站內時，在少年身後猛力一推，少年剛墮進路軌，列車便輾過去。有至少2名乘客目擊事件，隨即制服行兇男子。同時慶幸地，少年只受到擦傷和瘀傷，並無大礙，他被送往院作治理及進一步檢查。

報道： 61 歲 疑兇剛從精神病院釋放

報道指，疑兇為61 歲當地男子，剛從精神病院釋放出來，事發前並無與少年有任何衝突或接觸，已被警方拘捕，將面臨企圖謀殺的起訴。