極限步行挑戰︱英男7天行25萬步 觀察身體變化結果令他震驚

《每日郵報》報道，威爾許去年11月初在短短7天內總共步行了25萬步，平均每天步行35,700步，相當於半馬拉松的距離。相比起一般人平均每天走3,000到4,000步，威爾許步行距離多了約九倍。

走到腳指甲發黑 腳踝腫脹

開始挑戰前，他除了多吃一些蛋白質避免肌肉流失，同時亦服用補骨丸修補關節組織，沒有改變自己的飲食習慣，以便在步行時減掉脂肪而不是肌肉。影片中看到，連續多天的挑戰讓威爾許的雙腳劇痛，甚至需要止痛藥來幫助行走，腳上出現了許多水泡，步行4天後雖然肌肉疼痛的情況比較適應，但又出現了關節疼痛，步行到第5天時，甚至走到腳指甲發黑，最後腳踝也變得腫脹。