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國際
2025-01-17 16:14:13

極限步行挑戰︱英男7天行25萬步 觀察身體變化結果令他震驚

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英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。

英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。

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許多醫學專家指每天步行1萬步對身體有益，英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。
 

威爾許去年11月初在短短7天內總共步行了25萬步，平均每天步行35,700步 英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。 英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。 英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。 英國28歲男YouTuber威爾許(Jack Massey Welsh)近來決定挑戰「極限步行」，結果7天內成功步行了25萬步，身體就發生了變化。 走到腳指甲發黑 連續多天的挑戰讓威爾許的雙腳劇痛，甚至需要止痛藥來幫助行走，腳上出現了許多水泡 威爾許對比前後照片，身形變得收身結實 威爾許對比前後照片，身形變得收身結實 威爾許對比前後照片，身形變得收身結實 威爾許對比前後照片，身形變得收身結實，大腿圍長度增加0.5厘米 威爾許對比前後照片，身形變得收身結實 威爾許對比前後照片，身形變得收身結實

《每日郵報》報道，威爾許去年11月初在短短7天內總共步行了25萬步，平均每天步行35,700步，相當於半馬拉松的距離。相比起一般人平均每天走3,000到4,000步，威爾許步行距離多了約九倍。

走到腳指甲發黑 腳踝腫脹

開始挑戰前，他除了多吃一些蛋白質避免肌肉流失，同時亦服用補骨丸修補關節組織，沒有改變自己的飲食習慣，以便在步行時減掉脂肪而不是肌肉。影片中看到，連續多天的挑戰讓威爾許的雙腳劇痛，甚至需要止痛藥來幫助行走，腳上出現了許多水泡，步行4天後雖然肌肉疼痛的情況比較適應，但又出現了關節疼痛，步行到第5天時，甚至走到腳指甲發黑，最後腳踝也變得腫脹。

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身形變收身結實  惟不建議仿效

威爾許表示，雖然經歷了許多痛苦，但他仍認為完成挑戰後感覺非常值得、很有成就感，且事後量體重發現輕了0.9公斤（約2磅），腹部脂肪減少，身形變得收身結實；小腿肌肉變大，大腿圍變窄，長度增加0.5厘米。惟他不建議大家和他一樣每天狂走3萬多步，但適量走路能夠強身健體，故可以依據自身健康情況，自行制定走路的步數和強度，如每天8000至2萬步。

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