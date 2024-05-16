標誌李光耀家族管治時代結束 黃循財宣誓就任新加坡總理

新加坡昨晚8時舉行總理交接儀式，副總理黃循財宣誓成為第四任新加坡總理，接替從2004年起執政、72歲的李顯龍。兩人交棒也標誌李顯龍父親、「新加坡國父」李光耀的李氏家族管治時代結束。51歲黃循財是一名經濟學家，有指其繼任經悉心安排，目的是要保持新加坡持續發展及平穩。新加坡總統尚達曼在宣誓儀式發言，多謝李顯龍過去20年領導新加坡，並鞠躬盡瘁服務國家。尚達曼有信心黃循財有能力領導新加坡翻開新一章，「他將自己做主，以其方式建立社會共識，為國家找出前進最佳方法」。

黃循財發表就職演說時先講馬拉話，用了「turun padang」(走入基層) 一詞，承諾會與團隊一同為人民和國家竭盡所能，並會走入基層貼近民眾，了解人民心聲並提高人民生活質素。他然後用普通話說：「很榮幸能接替李顯龍先生出任總理……我將竭盡所能，擔起這項重任。」他讚揚李顯龍為新加坡作出很多貢獻，並指李像良師悉心指導他。他感激李答應繼續留在內閣，為其團隊提供寶貴意見。李顯龍卸任後轉任國務資政，並與一眾新政府成員在黃循財監誓下就任。

黃循財亦以英語發言，稱「今天是重要的里程碑，代表的不僅是領導團隊的交替，也是世代的交接。」他是首位在新加坡建國後出生的總理，其所領導的第四代領導班子中，幾乎所有成員都是新加坡1965年獨立後出生。黃循財指其新政府「站在巨人肩膀上」，這是指過去3任總理助國家成長：李光耀帶領國家獨立，吳作棟培養更仁慈的社會，李顯龍則領導國家度過國外內轉變，克服多個危機。黃指新加坡希望在維護國家利益與權利的同時，與各方友好相處，重視新加坡於東盟的核心地位，促進區內合作與一體化，並希望「中美關係保持穩定」。就算這兩個大國不可避免地出現問題，新加坡也繼續保持與雙方接觸。