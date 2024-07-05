樹熊會不安有壓力　澳洲最大野生動物園不再提供抱抱體驗

樹熊是澳洲獨具象徵的動物之一，不少人都會想親這種毛茸茸的小可愛。不過，全澳洲最大的樹熊保育園由今個月開始不再讓遊客抱樹熊，改為提供其他近距離接觸樹熊的活動，原因是這做法會帶給牠們壓力。

位於昆士蘭的龍柏野生動物園(The Lone Pine Koala Sanctuary)，是澳洲歷史最悠久、規模最大的樹熊保育園，以往規定，每隻樹熊一日之內，不可以被人抱超過30分鐘，每週總工時180分鐘，以及有幼崽的母熊不得排班等等。不過，園方宣布由7月1日開始，已停止讓遊客抱著樹熊拍照，原因是收到很多意見，反對這項活動，所以改為提供其他更具教育意義的互動，讓遊客近距離觀察樹熊的天然習性，遊客依然可以用手摸樹熊，但不可以把牠們抱起。