樹熊會不安有壓力　澳洲最大野生動物園不再提供抱抱體驗

樹熊是澳洲獨具象徵的動物之一，不少人都會想親這種毛茸茸的小可愛。不過，全澳洲最大的樹熊保育園由今個月開始不再讓遊客抱樹熊，改為提供其他近距離接觸樹熊的活動，原因是這做法會帶給牠們壓力。
位於昆士蘭的龍柏野生動物園(The Lone Pine Koala Sanctuary)，是澳洲歷史最悠久、規模最大的樹熊保育園，以往規定，每隻樹熊一日之內，不可以被人抱超過30分鐘，每週總工時180分鐘，以及有幼崽的母熊不得排班等等。不過，園方宣布由7月1日開始，已停止讓遊客抱著樹熊拍照，原因是收到很多意見，反對這項活動，所以改為提供其他更具教育意義的互動，讓遊客近距離觀察樹熊的天然習性，遊客依然可以用手摸樹熊，但不可以把牠們抱起。
動保組織：樹熊喜歡獨處 被抱令牠們感到不安
有動物權益組織表示，有研究顯示，樹熊喜歡獨處，如果長時間被人抱著會帶來壓力，令牠們感到不安，而且，牠們是獨居的夜行性動物，白天大部分時間都在睡覺。國際愛護動物基金會(IFAW)表示，樹熊是被圈養的野生動物，極易受到壓力影響，由於牠們是瀕臨滅絕的物種，牠們的福祉是至關重要，大家應該盡一切努力保護。其實澳洲多個省份早在幾年前已禁止動物園讓人抱樹熊，但仍有少數地方繼續這項活動，例如黃金海岸的「夢幻世界遊樂園」(Dreamworld)，遊客可以花費29.95澳元，可以抱著樹熊拍攝1張相片。