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國際
2023-11-08 17:23:54

橄欖油瘋狂漲價 地中海小偷斬百年橄欖樹搵快錢 為何橄欖這樣搶手？

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雅典東部市郊一間橄欖油廠。(美聯社)

雅典東部市郊一間橄欖油廠。(美聯社)

近期橄欖油價格飛漲，部分原因與西班牙長達2年的乾旱有關，這讓地中海的小偷有了新目標，就是橄欖樹。希臘、西班牙、意大利各地主要橄欖種植區的倉庫搶劫案、上等油摻劣質品案、航運資料偽造案等都有增加趨勢。有案例是，成群結隊的盜賊到無人看守的果園鋸下結滿果實的樹幹，甚至砍掉整棵樹。其中，雅典郊區一個橄欖園，一棵約有150年歷史的老橄欖樹層層新芽中，樹幹有被鐵鋸砍過的痕跡。

橄欖賊點樣物盡其用？

美聯社報道，希臘果農馬柯(Konstantinos Markou)表示：「橄欖賊可以生產的油量，有時比果農還要多。」橄欖農本已苦於應付生產成本上漲，以及氣候變化帶來的暖冬、水災和山火等災害，現在又要防賊偷樹。盜賊會物盡其用，砍掉整棵樹後，會將樹幹砍成小段並裝上貨車，把枝幹賣給木材廠和柴火商等，再將果實賣給榨油廠。榨油廠老闆帕帕克里斯托(Neilos Papachristou)指，有些盜賊下手過重，「不但偷了橄欖，還重創果樹，有些可能要45年才能恢復」。

雅典東部市郊一處橄欖園的工人用電動梳子採摘橄欖。(美聯社) 雅典東部市郊一處橄欖園的工人用布幅收集採下的橄欖。(美聯社) 因橄欖油漲價，橄欖成為小偷下手的目標。(美聯社) 因橄欖油漲價，橄欖成為小偷下手的目標。(美聯社) 雅典東部市郊一處橄欖園工人採摘的橄欖。(美聯社) 工人把採摘到的橄欖搬上貨車。(美聯社) 工人把採摘到的橄欖搬上貨車。(美聯社) 工人把橄欖送到油廠。(美聯社) 工人把橄欖送到油廠。(美聯社) 雅典東部市郊一間工廠榨製橄欖油。(美聯社) 雅典東部市郊一間橄欖油廠。(美聯社) 果農展示被小偷砍斷的橄欖樹。(美聯社) 希臘斯巴達市內機場旁的橄欖園。(美聯社)

果農如何應付劫案

因盜賊猖獗，果農為了減少果樹損傷而提早採摘橄欖，後果就是產量下跌。有5,000棵橄欖樹的果農貝卡斯(Christos Bekas)說，以重量計算，生產1公斤油所需的橄欖是去年的2.5倍以上。

經過數十年增長之後，全球橄欖油市場因西班牙近2年的乾旱而天翻地覆。其中，西班牙佔全球橄欖油供應約4成，而今個農事年度的全球產量，預計將從去年的340萬噸降至250萬噸。

初榨橄欖油價格水漲船高

西班牙、希臘和意大利的特級初榨油9月份基準價格升到9歐元(75港元)，是2019年的逾3倍。這將對消費者帶來負擔。在希臘，1公升裝的特級初榨橄欖油價格去年漲至約89美元(62.470港元)，今年上望15美元(117港元)

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希臘農民馬柯痛斥竊賊鋸樹偷果實的行為，「這是重罪，你們也在扼殺你們自己的歷史」。

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