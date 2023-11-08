橄欖油瘋狂漲價 地中海小偷斬百年橄欖樹搵快錢 為何橄欖這樣搶手？

近期橄欖油價格飛漲，部分原因與西班牙長達2年的乾旱有關，這讓地中海的小偷有了新目標，就是橄欖樹。希臘、西班牙、意大利各地主要橄欖種植區的倉庫搶劫案、上等油摻劣質品案、航運資料偽造案等都有增加趨勢。有案例是，成群結隊的盜賊到無人看守的果園鋸下結滿果實的樹幹，甚至砍掉整棵樹。其中，雅典郊區一個橄欖園，一棵約有150年歷史的老橄欖樹層層新芽中，樹幹有被鐵鋸砍過的痕跡。

橄欖賊點樣物盡其用？

美聯社報道，希臘果農馬柯(Konstantinos Markou)表示：「橄欖賊可以生產的油量，有時比果農還要多。」橄欖農本已苦於應付生產成本上漲，以及氣候變化帶來的暖冬、水災和山火等災害，現在又要防賊偷樹。盜賊會物盡其用，砍掉整棵樹後，會將樹幹砍成小段並裝上貨車，把枝幹賣給木材廠和柴火商等，再將果實賣給榨油廠。榨油廠老闆帕帕克里斯托(Neilos Papachristou)指，有些盜賊下手過重，「不但偷了橄欖，還重創果樹，有些可能要4、5年才能恢復」。