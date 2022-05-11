機師突失意識 零飛行經驗乘客駕機安全降落(有片)

This is brand new video (courtesy of Jeff Chandler) of a passenger landing a plane today at PBIA.



His pilot had passed out, and the passenger with zero flight experience was forced to land the plane.



Team coverage of this amazing landing is on @WPBF25News at 11. pic.twitter.com/jFLIlTp6Zs — Ari Hait (@wpbf_ari) May 11, 2022

美國佛州發生戲劇性一幕，一架單引擎小型飛機從巴哈馬飛往佛州，飛到佛州海岸時機師身體突出狀況失去意識，機上唯一乘客通知地面控制塔。在控制塔人員「教路」下，完全沒有駕駛飛機經驗的乘客奇蹟地安全降落棕櫚灘國際機場。

控制塔遙控「教路」 事發在周二中午約12時30分，機師失去意識時距離飛行目的地約112公里。從乘客與控制塔通話錄音中可聽見他說，「我這裡發生很嚴重的事。我的機師變得不清醒，我不知道如何駕駛飛機……」控制塔人員問他所在位置，那名乘客答：「不知道，我可以見到前面是佛州海岸。」控制塔人員叫他，「保持機翼平衡，涗著海岸線飛，向北或向南飛。我們正嘗試確定你的位置」。該名乘客全程相當冷靜，他隔了約4分鐘後問：「你們找到我的位置嗎？我連導航畫面也不懂開啟，它有全部資料，你們懂得怎樣打開嗎？」最後控制塔人員於雷達發現了該飛機於博卡拉頓市海岸上空，正好是該控制塔管制範圍，可協助該名乘客駕機著陸。

控制塔人員剛好為飛行導師 消息人士稱，棕櫚灘控制塔人員剛好是持牌飛行導師，而且有操作涉事飛機Cessna機種的經驗。他列印了該飛機駕駛艙的設計圖，使用它指導該名乘客一步一步地控制飛機及降落。控制塔方面稱，雖然著陸時飛機有點歪斜，但最終仍能安全和成功落地。從通話錄音中，可聽見控制塔人員對無駕駛飛機經驗的乘客能夠駕著飛機在跑道上降落感到驚訝，「你剛看見乘客駕著那架飛機降落了」，另一人說：「你剛說乘客駕飛機降落，真的嗎？」對方答：「對。」前者回道：「噢，我的天，做得好！」據悉，機師送院後仍陷昏迷，未知他患何病。