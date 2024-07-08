歐洲國家盃｜男童睇完比賽　執杯2分鐘勁賺逾1000元(有片)

2024歐洲國家盃正如火如荼進行，一名德國男童卻相當聰明，發現商機，在觀眾席上只花2分鐘，連執43隻球迷遺下的飲品杯，之後拿去販賣機兌現，結果輕鬆賺得一筆可觀的收入。

綜合報道，這名男童在上月25日的歐洲盃比賽結束後，在短短2分鐘，在觀眾席上執了43隻杯，杯子疊起比他半個人還要高，隨後把這些杯拿到販賣部兌現。據了解，在歐洲杯賽事中，主辦單位為了推動環保運動，飲品每杯賣9歐元，當中已包含3歐元按金，希望藉此讓球迷積極參與環保工作，減少垃圾的產生和汙染，不過，未必每個買了飲品的球迷都在乎按金或回收，看畢球賽就將杯遺下。因此，男童執的43隻杯子就可換得129歐元(折合約1,090港元)。