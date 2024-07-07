歐洲國家盃淘汰賽8強階段，法國、西班牙及英格蘭、荷蘭先後晉級4強，4場8強當中有3場需要加時。法國與西班牙將在7月10日（星期三）凌晨3時對決，而英格蘭對荷蘭將在7月11日（星期四）凌晨3時開賽，爭入決賽。
歐洲國家盃｜法國互射12碼挫葡萄牙入4強 C朗拿度一球不入告別歐國盃
歐洲國家盃｜米基爾馬連奴119分鐘建功 西班牙挫東道主德國晉4強
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
麥總安巴比？
NowTV球員譯名一向是球迷熱話，今屆麥巴比繼續被稱為安巴比，連評述員也不時口誤說成較多人使用的麥巴比。法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）被譯作烏巴麥簡奴，令旁述每次讀名都要慢下來，格外小心。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
C朗拿度為射失12碼哭了
基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）在16強對斯洛文尼亞加時上半場十二碼宴客，一度淚灑球場。葡萄牙門將哥斯達在互射12碼時連救3球12碼，助葡萄牙過關及避免C朗成為罪人。
歐洲國家盃｜C朗加時失極刑崩潰淚灑球場 互射十二碼完成自我救贖
荷蘭反勝土耳其
荷蘭在分組賽表現平平，至淘汰賽有驚喜。8強面對土耳其先失一球下，荷蘭連入2球反勝，將在4強（7月11日凌晨3時）與英格蘭爭入決賽。
歐洲國家盃｜荷蘭6分鐘入兩球 2：1反勝土耳其 4強撼英格蘭
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
歐洲國家盃｜時間管理大師耶馬爾 考試合格仲得閒打機！
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
英格蘭驚級晉4強
英格蘭鬥瑞士，「三獅軍團」變陣三中堅，先落後下憑沙卡一記靚絕遠射扳平，連同加時與瑞士言和1：1。英格蘭互射12碼以5：3擊敗瑞士 ，驚險晉級對荷蘭。
歐洲國家盃｜沙卡80分鐘遠射扳平 英格蘭互射12碼挫瑞士晉4強
歐洲國家盃 淘汰賽形勢一覽
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
歐洲國家盃神射手榜形勢
荷蘭的加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位，令人意外。這名里昂青訓產品在梅斯出道，曾效力阿積士不太成功後，今季重返梅斯。23歲的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）身高1.76米，在transfermarkt身價為1500萬歐元。
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。